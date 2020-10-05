«Ведомости»: в Москве могут вернуть пропускной режим

В мэрии прорабатывают несколько вариантов ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, самый жесткий вариант предполагает повторное введение пропускного режима. В случае, если ситуация с заболеваемостью не улучшится, в течение двух недель будет объявлена полная самоизоляция.

Один из собеседников «Ведомостей» сказал, что в метро поручено подключить софт, который будет блокировать социальные карты пенсионеров и школьников. Об этой мере должны объявить в ближайшие два дня.

По состоянию на 4 октября в Москве было зарегистрировано 3327 заболевших — впервые с мая этот показатель выше 3 тыс. Всего по России выявлено более 10 тыс. новых случаев.

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», — сказал источник «Ведомостей». 4 октября Собянин заявил, что мэрия старается избежать «серьезных ограничений» для бизнеса во вторую волну. По его словам, «самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия».

Однако собеседники заверили издание, что до полной самоизоляции будут оценены результаты первичных мер. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без особой надобности. Также Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.