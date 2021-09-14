Московский офис Google посетили судебные приставы

В московский офис компании Google, который располагается в БЦ «Балчуг Плаза», пришли судебные приставы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Приставам не удалось добиться выплаты. В офисе отсутствовало руководство компании. Сотрудники пояснили, что штрафы наложены на американскую корпорацию Google LLC, а в столичном офисе находится другое юридическое лицо — ООО Google.

Российские суды неоднократно выписывали Google многомиллионные штрафы за нарушения законов страны. В настоящее время сумма штрафов Google в России составляет более 32 млн рублей. Американская компания была оштрафована за неудаление запрещенного в России контента, за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны. Кроме того, американская компания регулярно привлекается к административной ответственности за ненадлежащую рекламу.

Одно из самых громких судебных разбирательств с участием Google в России связано с блокировкой YouTube-канала телеканала «Царьград». Арбитражный суд Москвы признал блокировку незаконной и постановил взыскивать с Google прогрессирующую судебную неустойку со стартовой величиной в 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного удвоения суммы штрафа. Кроме того, Таганский суд Москвы готовится рассмотреть ещё два протокола, по которым грозит компании штраф до 12 миллионов рублей.