Google не удалось оспорить решение Роскомнадзора о блокировке ссылок на запрещенный контент

Арбитражный суд Москвы отказал Google в иске к Роскомнадзору: американская компания собиралась оспорить решение о блокировке 12 ссылок на контент, который ведомство признало незаконным, сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура потребовала от Google заблокировать ссылки на видео блогера anniemelan в TikTok в связи с «вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность» — в видео содержались призывы выйти на митинг в январе 2021 года. Затем эта же информация «была выявлена» в 12 роликах на YouTube, к которым Роскомнадзор также потребовал ограничить доступ. В Google отметили, что в требовании прокуратуры этих ссылок не было.

Суд постановил, что действия Роскомнадзора были соврешены в рамках полномочий. Как следует из решения, ведомство имеет право самостоятельно искать запрещенные материалы и требовать их блокировки, если у него есть формальное разрешение Генпрокуратуры «ограничить доступ на иных ресурсах», отмечает издание.

Юристы отмечают, что подобные решения раньше не оспаривались, поскольку платформам было проще удалить материалы, чем нести судебные издержки. Google сможет оспорить решение Арбитражного суда в Конституционном суде или в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам экспертов, для других онлайн-ресурсов это знак того, что оспорить требования ограничения доступа будет сложно.

Google впервые подал иск к Роскомнадзору в мае 2021 года. До этого IT-компания всегда была ответчиком в подобных процессах.

Параллельно Google ведет судебные разбирательства с «Царьградом». Телеканал потребовал от американской компании восстановить YouTube-аккаунт, заблокированный в июле 2020 года из-за санкционного законодательства США. В Google заявили, что не будут удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, а также предупредили о «явных публично-правовых рисках для Российской Федерации в целом», если суд удовлетворит иск «Царьграда».