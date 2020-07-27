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27.07.2020 в 10:00

more.tv прокомментировал обвинения против сериала «Чики» в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Ранее общественники пожаловались в МВД и Роскомнадзор на владельцев сервиса

Представители видеосервиса more.tv, который эксклюзивно показывает сериал «Чики», прокомментировали обвинения против картины в «пропаганде ЛГБТ и феминизма». Заявление опубликовано в аккаунте платформы в Instagram.

В more.tv подчеркивают, что картина имеет возрастное ограничение 18+. «Сериал несёт глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей и обращает внимание на роль семьи, роль отцов в воспитании детей. Также в сериале поднимается серьезная тема социального насилия», — отметили представители платформы.

Ранее руководитель организации «Общественный уполномоченный по защите семьи» Ольга Баранец обратилась в МВД и Роскомнадзор с жалобой на сериал «Чики», направленной против владельцев more.tv. В заявлении говорится, что в сериале много внимания уделяется «гомосексуальной половой ориентации несовершеннолетнего сына» одной из героинь, который переодевается в женскую одежду и наносит макияж, «демонстрируется одобрительное отношение матери к такому поведению сына». Также мужчины в картине выступают «исключительно в роли сутенёров, уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих, встречаются также безвольные и ни на что неспособные личности, что является пропагандой феминизма», отмечается в заявлении ОУЗС. По мнению Баранец, «Чики» направлены «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма».

Комедийно-драматический сериал «Чики» доступен зрителям только по платной подписке на more.tv. Премьера картины состоялась в начале июня; в «Национальной Медиа Группе» (владеет сервисом) назвали запуск «самым успешным стартом» за всю историю платформы. Сериал рассказывает о четырех секс-работницах с юга России, одна из которых возвращается из Москвы и предлагает изменить свою жизнь и заняться бизнесом — открыть фитнес-клуб.

Национальная медиа группа more tv
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