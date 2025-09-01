Sostav.ru

01.09.2025 в 13:45

В МГУ появился факультет искусственного интеллекта

Первый набор студентов запланирован на 2026 год

Московский государственный университет им. Ломоносова создал факультет искусственного интеллекта. Набора студентов на факультет в этом учебном году не было. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, его слова цитирует ТАСС.

Ведется подготовительная работа к первому набору студентов, который состоится в 2026 году.

На базе университета уже работают Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, Институт ИИ и фонд «Интеллект».

Осенью 2023 года в вузе запустили суперкомпьютер «МГУ-270», который на сегодняшний день загружен на 100%. Цель — развитие систем на базе искусственного интеллекта и проведение исследований с использованием этих технологий.

Факультет ИИ поможет интегрировать перечисленные элементы в единую систему. Это позволит обеспечить подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта и будет способствовать внедрению технологий в разные области исследований.

Ранее 11 университетов приняли участие в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ по применению искусственного интеллекта в дипломах.

