В Курганской области представили новый фирменный стиль

В Курганской области презентовали новый логотип, брендбук и слоган региона. В логотипе представлены холмы с герба Курганской области и вписан новый символ — буква К, которая переходит в стрелку. Ребрендинг представило агентство be brand people, сообщается в правительстве Курганской области.

Новый фирменный стиль Курганской области — это элемент геобрендинга. Он формирует восприятие региона, его позиционирование. Главный посыл новой айдентики, по словам ее создателей, в том, что регион развивается, становится современным, уютным и комфортным для проживания. Регион в этой символике обозначен территорией вольных людей, таков и генеральный слоган: «Курган — это территория вольных людей». Разработаны и дополнительные слоганы, которые раскрывают отдельные сферы: здесь ты волен творить, любить, расти, учиться, строить будущее, работать.

Данил Марьинский, представитель be brand people: В последние пару лет в области наметились позитивные изменения, появляются программы развития, создается инфраструктура, в том числе и туристическая. Соответственно перед нами были поставлены задачи — поменять восприятие города и области у местных жителей и повысить инвестиционную привлекательность региона через новые коммуникации.

При разработке бренда агентство изучило мнение тех, кто сейчас живет в Кургане, а также материалы, предоставленные администрацией. Жители отмечали, что Курган для них — это город детства, уютный, зеленый, но здесь недостаточно интересных проектов и событий. При этом у местных жителей есть желание и намерение изменить ситуацию. Параллельно над этим работают и власти, запуская новые программы развития. Это движение вперед и было отражено в сообщении бренда.



Система фирменного стиля строится из треугольников и четырехугольников, которые могут служить конструктором для создания любых символов и знаков. Новая айдентика включает в себя несколько ключевых элементов — буква К помещена в форму сердца. Сердце сложено из отдельных кусочков, которые символизируют различные элементы и сферы жизни. Стрелка вверх означает развитие. Треугольники, напоминающие холмы с герба Курганской области, также вписаны в сердце.



Логотип предлагается использовать всем желающим — бизнесу, в первую очередь, туристическому, предприятиям общепита и культуры.

Ранее новый логотип выбрали в Кисловодске и в Сочи. В них также постарались отразить историю и архитектуру крупных курортных городов России.