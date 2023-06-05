В детских наборах Кидз Комбо от «Вкусно и точка» появятся игрушки, сообщили в компании Sostav. Героями первой коллекции станут персонажи российского анимационного сериала «Лео и Тиг», созданного по заказу ЦТВ. Все игрушки будут тематически привязаны к разным регионам России.

На пресс-конференции, посвященной году с момента открытия «Вкусно — и точка», владелец сети Александр Говор и генеральный директор компании Олег Пароев рассказали, что компания восстановила операционный доход предприятий, вернула и превысила долю рынка ушедшего бренда.

В марте 2023 года сеть полностью перезапустила доставку по всей географии, за это время через агрегаторы было сделано более семи миллионов заказов, отмечают в компании. «Вкусно — и точка» также тестирует доставку в собственном мобильном приложении.

В мае между компанией и чеченским предпринимателем возник спор по поводу бренда. Бизнесмен, который владеет товарным знаком «It's fine точка», утверждал, что товарный знак сети фастфуда «Вкусно — и точка» сходен с его брендом за счёт наличия слова «точка». Роспатент встал на сторону сети ресторанов быстрого питания, посчитав, что товарные знаки и фонетически, и по смыслу различны.



Эксперты называют такое решение правильным. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман уверен, что такие споры инициируются исключительно с целью получения компенсации.