Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Goose Gaming
KURAGA – Агентство креативного маркетинга
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.06.2023 в 18:10

В детских наборах «Кидз Комбо» от «Вкусно и точка» появятся игрушки

В первой коллекции будут персонажи мультфильма «Лео и Тиг»

В детских наборах Кидз Комбо от «Вкусно и точка» появятся игрушки, сообщили в компании Sostav. Героями первой коллекции станут персонажи российского анимационного сериала «Лео и Тиг», созданного по заказу ЦТВ. Все игрушки будут тематически привязаны к разным регионам России.

На пресс-конференции, посвященной году с момента открытия «Вкусно — и точка», владелец сети Александр Говор и генеральный директор компании Олег Пароев рассказали, что компания восстановила операционный доход предприятий, вернула и превысила долю рынка ушедшего бренда.

В марте 2023 года сеть полностью перезапустила доставку по всей географии, за это время через агрегаторы было сделано более семи миллионов заказов, отмечают в компании. «Вкусно — и точка» также тестирует доставку в собственном мобильном приложении.

В мае между компанией и чеченским предпринимателем возник спор по поводу бренда. Бизнесмен, который владеет товарным знаком «It's fine точка», утверждал, что товарный знак сети фастфуда «Вкусно — и точка» сходен с его брендом за счёт наличия слова «точка». Роспатент встал на сторону сети ресторанов быстрого питания, посчитав, что товарные знаки и фонетически, и по смыслу различны.

Эксперты называют такое решение правильным. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман уверен, что такие споры инициируются исключительно с целью получения компенсации.

Фастфуд «Вкусно — и точка» Кидз Комбо
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.