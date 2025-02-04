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04.02.2025 в 06:50

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива

Ограничения будут действовать по аналогии с запретом рекламы обычного пива

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В нижнюю палату парламента внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают дополнить ограничения рекламы пива также понятием «безалкогольное пиво». Таким образом, запрет будет действовать по аналогии с запретом рекламы обычного пива.

По мнению авторов проекта, количество скрытой рекламы пива увеличилось, и в связи с запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий. Такие ролики побуждают употреблять алкоголь.

Напомним, с января по август 2024 года розничные продажи безалкогольного пива, вина, сидра увеличились на 22−60%. Интерес к таким напиткам поддерживается за счет спроса со стороны молодых покупателей.

реклама пива
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