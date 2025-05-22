В Госдуме выступили против закрепления термина «прайм-тайм» в рекламе

На заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи обсудили законопроект, предполагающий внесение изменений в ФЗ «О рекламе». Депутаты выступил против закрепления в документе термина «прайм-тайм», а также не поддержали изменения, касающиеся сокращения эфирного времени рекламы букмекерских контор на два часа.

Документ был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким еще в октябре прошлого года. Он предполагает сокращение эфирного времени рекламы букмекерских контор на два часа. Сейчас такая реклама допускается с 22:00 до 7:00, новый временной промежуток — с 23:00 до 6:00.

Депутаты решили, что принятие законопроекта негативно скажется на доходах вещателей, что может потребовать компенсации недополученных средств из федерального бюджета теле- и радиоканалам с госучастием, а также может повлечь сокращение налоговых поступлений в бюджет. Текущая версия закона «О рекламе», по мнению депутатов, уже содержит достаточно ограничений для букмекеров, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Одно из изменений касалось увеличения эфирного времени для трансляции социальной рекламы в телеэфире с 5% до 20%. Комитет поддержал идею, однако в связи с тем, что ее реализация потребует «кардинальных перемен» на сложившемся рынке, «было предложено ориентироваться на поощрительные меры» для тех, кто согласится показывать больше социальной рекламы, чем сейчас.

Ко всему прочему авторы законопроекта предлагали ввести в текст закона определение понятия «прайм-тайм», однако инициативу не поддержали. «Введение англоязычного понятия "прайм-тайм" в правовое поле лично мне представляется неправильным как минимум с точки зрения чистоты русского языка», — отметил депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Боярский.

Ранее член думского IT-комитета Антон Горелкин заявил, что действующий в России Федеральный закон «О рекламе» требует кардинальной переработки, поскольку не соответствует современным реалиям. «Сейчас он состоит в основном из заплаток, не отвечает требованиям времени — ни экономическим, ни политическим», — отметил он.