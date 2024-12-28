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28.12.2024 в 12:45

Президент подписал закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Наказание в том числе включает исправительные работы сроком до одного года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за повторную продажу алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что за неоднократную продажу детям алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции или сырья для их изготовления, а также кальянов и прочих устройств для потребления никотина нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 80 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев. Также возможно назначение исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такого лишения.

В законе разъясняется, что под неоднократной розничной продажей несовершеннолетнему подразумевается ситуация, когда продажа осуществляется лицом, которое ранее было привлечено к административной ответственности за подобные действия.

Уголовная ответственность Президент России
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