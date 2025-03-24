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24.03.2025 в 14:00

В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров

Власти хотят исключить из списка социально значимых товаров продукты, которые стали премиальными

В Государственной думе предложили исключить из списка социально значимых товаров продукты, которые уже стали премиальными, об этом «Известиям» сообщил депутат Сергей Лисовский.

Это, по мнению политика, поможет производителям удерживать низкие цены на действительно базовые продукты за счет повышения стоимости более дорогих позиций.

На совещании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) обсуждался возможный пересмотр перечня, куда входят 24 наименования, включая мясо, молоко, хлеб, овощи и фрукты. Сейчас власти могут регулировать их цены, если рост превышает 10% в течение 60 дней в конкретном регионе.

Лисовский считает, что более точное определение социально значимых товаров позволит бизнесу компенсировать затраты на сдерживание цен за счет подорожания премиальных продуктов. ФАС уже решила создать рабочую группу для детального изучения вопроса.

Ранее сообщалось, что Госдума готовится ко второму чтению законопроекта о запрете рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными или запрещенными в России.

Госдума продукты
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