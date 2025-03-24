Госдума вернется к обсуждению запрета рекламы на запрещенных ресурсах и штрафах за рекламу без регистрации

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных нежелательными или запрещенными в России. Этот же документ также введет штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре, сообщают «Известия».

В первом чтении документ был одобрен 25 июля 2024 года. С тех пор он не рассматривался, однако его обсудят на следующей неделе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он также пояснил, что законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах:

· иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России;

· общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;

· доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

По его словам, доходы от рекламы на этих платформах поступают владельцам, которые ведут «провокационную деятельность» и осуществляют недоброжелательные действия против России.

«Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг», — написал Володин в Telegram.

Кроме того, граждане, которые, имея больше 10 тыс. подписчиков, не выполнили требования по официальной регистрации, но разместили проплаченные посты, заплатят штрафы. Теперь за размещение такой рекламы будет грозить штраф до 2, 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 20 тыс. рублей, юрлицам — до 500 тыс. рублей.