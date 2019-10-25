В Госдуме поддержат инициативу Петербурга об ограничении времени рекламы в кинотеатрах

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложили ограничить рекламный блок перед началом фильма в кинотеатрах 10 минутами. Такую точку зрения высказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ситуация, где реклама занимает 15−20% киносеанса, по мнению парламентария, неприемлема и несправедлива по отношению к зрителям. Посетитель кинотеатра платит за фильм и не должен смотреть огромный объем рекламы, полагает он.

Андрей Свинцов: Особенно если это детские мультики. А детям тяжело сидеть, потому что фильм идет час-полтора и плюс еще полчаса рекламы. То есть все это превращается из праздника в мучение. Поэтому считаю, что действительно пора провести, как минимум, аудит этой сферы и выяснить, какой размер рекламного блока компании размещают перед показом художественных фильмов или мультфильмов.

Ранее с инициативой ограничить время рекламы в кинотеатрах выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Парламентарий Денис Четырбок предложил выделить на рекламные ролики не более 20 минут, а также писать на билетах реальное время начала фильма. В кинотеатрах подобные предложения восприняли негативно и заявили, что изменения ограничат право компании на коммерческую деятельность, тем самым нарушив принцип свободы предпринимательства.

Напомним, Министерство культуры РФ разработало законопроект, вводящий ряд ограничений для посетителей кинотеатров. Если документ примут, то зрителям будет официально запрещено приносить свою еду, вести фотографирование, а также аудио- и видеозапись фильмов.