Минкульт разработал правила работы кинотеатров

Министерство культуры разработало поправки, которые на законодательном уровне закрепляют правила работы и посещения кинотеатров. Правила опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Кинотеатры обяжут обеспечивать безопасность и поддерживать необходимый уровень технического оснащения, своевременно оповещать зрителей об угрозах и организовывать эвакуацию.

Кинотеатры обяжут составлять свои правила, в которых должно говориться о запрете проноса в помещение оружия и боеприпасов, колющих и режущих предметов, взрывчатых и ядовитых веществ и т. д. Кинотеатры при этом вправе включить в свои правила запрет на пиротехнику, громоздкие вещи, мешающие другим посетителям.

Нельзя будет приходить в кино в грязной одежде, а кроме того, приносить и распивать свои продукты, алкогольные и прохладительные напитки, за исключением тех, что были приобретены в специальных заведениях на территории кинотеатра. Помимо этого, предлагается закрепить запрет на фото-, аудио- и видеосъемку. В документе также отражено право зрителей на возврат денег в случае отмены показа или некачественную демонстрацию фильма с нарушениями.

Законодательная инициатива исходила от представителей отрасли, заявила РБК глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Наибольшие проблемы, связанные с проносом зрителями своей еды на сеанс, как отметила Любимова, на сегодня испытывают кинотеатры в небольших российских городах (до 500 тысяч человек).