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09.08.2019 в 17:25

Минкульт разработал правила работы кинотеатров

В кино нельзя будет ходить в грязной одежде и со своими напитками

Depositphotos

Министерство культуры разработало поправки, которые на законодательном уровне закрепляют правила работы и посещения кинотеатров. Правила опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Кинотеатры обяжут обеспечивать безопасность и поддерживать необходимый уровень технического оснащения, своевременно оповещать зрителей об угрозах и организовывать эвакуацию.

Кинотеатры обяжут составлять свои правила, в которых должно говориться о запрете проноса в помещение оружия и боеприпасов, колющих и режущих предметов, взрывчатых и ядовитых веществ и т. д. Кинотеатры при этом вправе включить в свои правила запрет на пиротехнику, громоздкие вещи, мешающие другим посетителям.

Нельзя будет приходить в кино в грязной одежде, а кроме того, приносить и распивать свои продукты, алкогольные и прохладительные напитки, за исключением тех, что были приобретены в специальных заведениях на территории кинотеатра. Помимо этого, предлагается закрепить запрет на фото-, аудио- и видеосъемку. В документе также отражено право зрителей на возврат денег в случае отмены показа или некачественную демонстрацию фильма с нарушениями.

Законодательная инициатива исходила от представителей отрасли, заявила РБК глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Наибольшие проблемы, связанные с проносом зрителями своей еды на сеанс, как отметила Любимова, на сегодня испытывают кинотеатры в небольших российских городах (до 500 тысяч человек).

Ольга Любимова, глава департамента кинематографии Минкультуры:

Нам об этом рассказали представители индустрии на одном из совещаний. Оказывается, для экономики небольших кинотеатров это разрушительно. Но, конечно, с такими проблемами сталкиваются и многозальники в мегаполисах, которые располагаются в торговых центрах рядом с фудкортами. В результате обсуждения с индустрией этой проблемы и появился законопроект.

Минкульт
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