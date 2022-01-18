В Госдуме могут не поддержать законопроект о блокировке сайтов с рекламой алкоголя

Госдума сегодня рассмотрит законопроект о возможности включения сайтов с рекламой алкоголя в список запрещенных. Вероятнее всего, он будет отклонен, так как правительство составило отрицательный отзыв на законопроект, не стал поддерживать инициативу и профильный комитет по информтехнологиям, сообщают «Ведомости».

Авторы инициативы депутаты от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов и Владимир Афонский предложили добавить в статью закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая перечисляет сведения, подлежащие внесудебной блокировке, пункт «информация, содержащая рекламу алкогольной продукции».

Депутат фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, первый заместитель председателя комитета по информтехнологиям, сообщил, что инициатива дублирует текущее правовое регулирование отрасли и до конца технически не проработана. Так, действующее законодательство уже подразумевает ограничение доступа к сайтам с дистанционной продажей алкоголя.

Кроме того в правительстве обратили внимание, что законопроект Милонова не учитывает положений действующего закона «О рекламе», частично разрешающих рекламу вин из российского винограда. Предложенный законопроект будет предложен к отклонению по упрощенной процедуре, резюмировал Боярский.

Использовать рекламу в СМИ для продвижения своей продукции могут отечественные производители вина. Но в силу того, что реклама на телевидении и радио разрешена только в ночное время, виноделы прибегают к продвижению своей продукции в соцсетях, в интеграциях у крупных блогеров и селебрити. Кроме того, Минпромторг имеет разрешение рекламировать российскую винодельческую отрасль как таковую.