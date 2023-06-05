Депутаты разрабатывают закон о маркировке контента искусственного интеллекта

Депутаты Госдумы начали разработку проекта закона о маркировке контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на слова зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

Закон также коснётся дипфейков (поддельных медиаматериалов, созданных искусственным интеллектом — прим. Sostav). Инициатива поможет снизить риск их распространения, отмечает депутат. Парламентарии изучают юридический опыт других государств, проводят консультации с экспертами, разрабатывают формулировки.

«Цель законопроекта — снизить риски использования продуктов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта. В частности, так называемых дипфейков», — сказал Горелкин.

Он также отметил, что ИИ научились генерировать очень реалистичные видео, и этот инструментарий становится всё более доступным. Горелки говорит, что законодатели таким образом хотят защитить россиян, введя маркировку дипфейков и ответственности за их распространение.

Ранее стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков в мошеннических целях.

Инициативу разработал депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Согласно сведениям из проекта отзыва, парламентарий предложил дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьёй. Отмечается, что она предусматривает ответственность за незаконное создание или распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации о россиянах без их согласия с помощью ИИ, который подменяет лицо и голос.