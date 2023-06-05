Правительство не поддержало введение уголовной ответственности за дипфейки

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков — поддельных медиаматериалов, созданных искусственным интеллектом (ИИ), — в мошеннических целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина на документ.

Инициативу разработал депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Согласно сведениям из проекта отзыва, парламентарий предложил дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьёй. Отмечается, что она предусматривает ответственность за незаконное создание или распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации о россиянах без их согласия с помощью ИИ, который подменяет лицо и голос.

«Вместе с тем не учтено, что создание с помощью ИИ материалов, содержащих сведения о частной жизни лица, без цели их последующего распространения не обладает достаточной степенью общественной опасности, свойственной преступлению. <…> Правительство РФ не поддерживает законопроект», — цитирует текст отзыва агентство.

В документе также указано, что незаконное распространение персональных данных человека, в том числе с применением ИИ, по действующему законодательству подпадает под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Кроме того, по мнению кабмина, материалы к представленному проекту не содержат статистических и иных данных, свидетельствующих о том, что действующее правовое регулирование неэффективно.

«Используемые в законопроекте формулировки «создание сведений о частной жизни лица», «технология обработки контента» не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности, на необходимость соблюдения которых неоднократно указывал Конституционный суд РФ», — уверены в правительстве.

Законопроект пока не внесён в Госдуму, отмечает агентство. Инициативы об изменении УК РФ должны поступать на рассмотрении палаты с отзывами правительства и Верховного суда.

О том, что в России предложили ввести уголовное наказание за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека в середине апреля писали «Известия». Отмечалось, что соответствующий законопроект планировали внести в Госдуму в весеннюю сессию. Его поддержали в профильных комитетах по информационной и экономической политике.