В этом году половина россиян попробует заказать продукты через интернет

Востребованность сервиса доставки продуктов и товаров FMCG через интернет растет. В этом году услугой воспользуется каждый второй житель крупных российских городов, сообщается в исследовании, проведенном исследовательским агентством «Русопрос» и федеральным сервисом доставки «СберМаркет».

На Москву, Московскую область и Санкт-Петербург сегодня приходится уже менее 50% от всего числа заказов. Среди регионов, где уже доступен сервис, активнее всего растёт количество заказов на Юге России и в Поволжье. Однако 35,8% респондентов сказали, что предпочитают магазины у дома для покупки продуктов. При этом очень многие россияне ходят в данные магазины каждый день (31,5% опрошенных). Для них проще тратить небольшую сумму на продукты ежедневно, чем сделать одну покупку.

29% среди опрошенных опасаются за качество товаров, которые можно приобрести в интернете. На третьем месте среди названных барьеров к онлайн-покупке называют цену — 17,5% опасаются того, что покупать продукты в интернете дорого. А вот время доставки беспокоит потребителей меньше всего — только 3,2% респондентов назвали этот фактор как причину, по которой они не пользуются онлайн-сервисами доставки.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов в девяти городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске и Уфе.

Ранее Sostav писал о том, что сервисы доставки еды входят у россиян в привычку. Это связано не только с динамикой развития сервисов, но и изменением потребительского поведения: россияне готовы чаще заказывать еду на дом в течение длинных праздничных каникул, чем раньше.