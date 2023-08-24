В Екатеринбурге АКАР открыл выставку, посвященную рекламе

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) открыла выставку в Екатеринбурге, посвященную истории рекламы на Урале. Экспозиция выставки включает образцы плакатного искусства рубежа XIX-XX — плакаты и иллюстрации, созданные для предпринимателей дореволюционного Урала, агитплакаты художников СвердлГИЗа, «Окон РОСТА», а также работы современных екатеринбургских рекламных агентств. 14 сентября часть экспозиции будет доступна посетителям Национального рекламного форума «Регионы» в Екатеринбурге. Ознакомиться с экспонатами можно также в онлайн-формате, на сайте ekb.reklama145.ru.
В день открытия выставки гости также смогли поучаствовать в VR-активности от JetStyle. С помощью VR-гарнитуры гости попадут в пространство конструктивизма и почувствуют на себе, как используются современные технологии в рекламе.
Проект реализован Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО «Музей Рекламы».
Владимир Евстафьев, вице-президент АКАР и куратор выставки:
Задумывая эту выставку, мы хотели показать, что в рекламе есть место не только коммерческому расчету, но и творчеству и философии. Реклама — это еще один вид искусства, который может быть реализован совершенно в разных ипостасях: в живописи, в кино, аудиовизуальном, а теперь — еще и в цифровом формате. Нам хотелось показать шедевры рекламного искусства не только профессионалам индустрии, но и широкому зрителю.
Екатеринбург стал первым городом, где будет представлена экспозиция об истории рекламы. В сентябре аналогичная выставка пройдет в Нижнем Новгороде, а в ноябре более масштабная экспозиция будет представлена в Москве, в самом сердце столицы — ГУМе.
Василий Рубан, директор АКАР Урал и креативного агентства «Штольцман и Кац»:
Выставка в Екатеринбурге — часть масштабного проекта юбилейного года рекламы в России. В этом году индустрия отмечает 145-летний юбилей. Считается, что основоположником рекламного рынка в России стал Людвиг Метцель, в 1878 году им была учреждена «Центральная контора объявлений торгового дома Л. Метцель и Ко». Кстати, именно ему приписывают знаменитую фразу «Реклама — двигатель торговли». Спустя почти полтора столетия, рекламная индустрия по-прежнему играет огромную роль в развитии предпринимательства. Нам важно помнить истоки отрасли, делать лучшие образцы рекламного искусства доступными для широкого круга людей.