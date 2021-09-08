В Екатеринбурге назвали победителей и призеров Первого регионального фестиваля рекламы

В последний день Национального рекламного форума Регионы были вручены 48 наград командам агентств, брендов и медиа из 16 городов России. А заявки на участие прислали более 200 команд со всей страны, от Владивостока до Калининграда. Об этом рассказал Sostav президент жюри Первого регионального фестиваля рекламы Игорь Кирикчи.
«1Й» — новый проект АКАР. Он создан, чтобы помочь развитию регионального рынка рекламы, объединению его участников и выявлению знаковых практик.
Фестиваль представлен тремя группами категорий: Digital, Creative и Activations. Они состоят из множества номинаций: от SMM и нативной рекламы до социальных и digital-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружки. Подкатегории конкурса адаптированы под проекты любых форматов как внешних, так и внутренних коммуникаций.
Гран-при фестиваля «1Й» получило агентство Omnimix за ролик «Полисорб? Поли что? Полисорб!».
Главным призом для региональных агентств — обладателей золотых наград станет возможность в начале ноября принять участие в Международном фестивале рекламы Red Apple.
Золотые призеры
Категория Сreative
- Big Bag Films: «Почувствуй Азию» (Екатеринбург)
Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов
- «Громкие рыбы»: «Мой чай» (Казань)
Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов
- Movie Park: социальный ролик «22/06/1941−09/05/1945» (Пермь)
Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов
- True Effective: «Грипп — русская рулетка» (Екатеринбург)
Видео | Лучшее видео для некоммерческих организаций
Категория Digital
- Viewerest: «Супергерои склоняются перед врачами» (Москва)
Digital-кампании | Лучшая социальная кампания
- Omnimix: «Полисорб? Поли что? Полисорб!» (Москва)
Digital-кампании | Лучшая digital-кампания
- Omnimix: «Полисорб? Поли что? Полисорб!» (Москва)
Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео
Категория Activations
- Marten Marketing: «Балконное караоке» (Уфа)
Мероприятия | Лучшее массовое мероприятие
- Global Siberia: «Междуреченск. Город Тайги» (Новокузнецк)
PR | Лучшая PR-кампания
Серебряные призеры
Категория Creative
- Big Bag Films: «Почувствуй Азию» (Екатеринбург)
Видео | Лучшее рекламное видео
- Radar: разработка дизайн-системы для десертов ВкусВилл (Челябинск)
Дизайн | Лучший дизайн упаковки
- mål: упаковка кофе в дрип-пакетах (Пермь)
Дизайн | Лучший дизайн упаковки
- Radar: фирменный стиль для проектной мастерской ITEM (Челябинск)
Дизайн | Фирменный стиль для компании
- Art Groove: Vegendar 2021 (Санкт-Петербург)
Печатная реклама | Лучшее использование фотографий и иллюстраций
- DL Group: изготовление пункта приема сортированных отходов (Уфа)
Наружная реклама | Лучшая наружная реклама
- «Апрель»: кейс для бренда шин Nitto — YouTube-шоу о легендах российского тюнинга «Обгонитто» (Москва)
Кампании | Лучший брендированный контент
- Креативное агентство «Сделано вместе»: рекламная кампания «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)
Кампании | Лучшая интегрированная кампания
Категория Digital
- «Громкие рыбы»: «Звездочка» (Казань)
Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео
- Lookahead: «Созидатели» — Квартиры для масштабных людей (Санкт-Петербург)
Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео
- Dr. jung: Kia Mohave: «Мощный обзор от Сергея Бурунова. Пройдет ли проверку Россией?» (Москва)
Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео
- Step Agency: «QR-кот и digital-собак@"(Саратов)
Digital-кампании | Лучшая digital-кампания для некоммерческих организаций
Категория Activations
- Be Brand Advent: «Увидимся в Солнечном!» (Екатеринбург)
PROMO | Лучшая кампания по запуску/перезапуску продукта
- «Люди добрые»: «9-й съезд Dodo Brands» (Краснодар)
PROMO | Лучшая B2B-кампания
- SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «Красота, формирующая рынок инженерной сантехники» (Екатеринбург)
PROMO |Лучшая B2B-кампания
Бронзовые призеры
Категория Creative
- Креативное агентство «Сделано вместе»: серия роликов «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)
Видео | Лучшее рекламное видео
- «Громкие рыбы», Kazan Express: Kazan Express — Новогодний ролик (Казань)
Видео | Лучшее рекламное видео
- «Ак Барс дом»: «Этому городу нужен новый герой» (Казань)
Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов
- Брендинговое агентство A.studio: «Комарова. Семейство фермерских продуктов» (Новосибирск)
Дизайн | Коммуникационный дизайн
- «Страна Девелопмент»: мерч «Страна» (Тюмень)
Дизайн | Коммуникационный дизайн
- Be Brand People / Digital & Marketing: «Пил, пью и буду PEW» (Екатеринбург)
Дизайн | Лучший дизайн упаковки
- Commersart: honeystix (Лобня)
Дизайн | Лучший дизайн упаковки
- Брендинговое агентство Yanicode: шоколад «Гордость Кенигсберга» (Калининград)
Дизайн | Лучший дизайн упаковки
- Брендинговое агентство A.studio: «Комарова. Семейство фермерских продуктов» (Новосибирск)
Дизайн | Лучший дизайн упаковки
- Креативное агентство «Сделано вместе»: наружная реклама «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)
Наружная реклама | Лучшая наружная реклама
- Брендинговое агентство Compass: «Мерь без меры» (Казань)
Кампании | Лучшая интегрированная кампания
Категория Digital
- Big Bag Films: «Мы — вместе. Бесконтактный сериал» (Екатеринбург)
Digital-инструменты | Лучшая нативная реклама
- «Лайфхакер»: онлайн-игра на основе нейросети «Твои глаза словно космос» (Ульяновск)
Digital-инструменты | Лучшее использование инновационных креативных технологий
- «Страна Девелопмент»: Ваша квартира — целая Страна (Тюмень)
Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео
- SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «София — искусственный интеллект с «человеческим лицом»» (Екатеринбург)
Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания
- SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «Серебрица — пространство с неповторимым ритмом жизни» (Екатеринбург)
Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания
- Momo Group: челлендж амбассадоров (Санкт-Петербург)
Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания
- Крос: #ПокажитеНас (Москва)
Digital-кампании | Лучшая социальная кампания
- ICU: «В твоих силах жить. И ВИЧ это не изменит» (Санкт-Петербург)
Digital-кампании | Лучшая digital-кампания для некоммерческих организаций
Категория Activations
- OrgMaster event agency: «Кино и бургеры» (Екатеринбург)
Мероприятия | Лучшее массовое мероприятие
- Коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»: повышение узнаваемости компании Renewal («ПФК Обновление») у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя (Новосибирск)
PR | Лучшая PR-кампания
- АНО РОИ «Спутник»: «Сильные люди» (Хабаровск)
PR | Лучшая PR-кампания для некоммерческой организации
Специальная награда
Отдельно жюри отметило работу агентства Boonwise для магазина MyMarket. Ролик получил специальную награду «Двигатели рекламы своего региона».
Все победители и призеры конкурса представлены на официальном сайте Первого регионального фестиваля рекламы.