В Екатеринбурге назвали победителей и призеров Первого регионального фестиваля рекламы

В последний день Национального рекламного форума Регионы были вручены 48 наград командам агентств, брендов и медиа из 16 городов России. А заявки на участие прислали более 200 команд со всей страны, от Владивостока до Калининграда. Об этом рассказал Sostav президент жюри Первого регионального фестиваля рекламы Игорь Кирикчи.

«1Й» — новый проект АКАР. Он создан, чтобы помочь развитию регионального рынка рекламы, объединению его участников и выявлению знаковых практик.

Фестиваль представлен тремя группами категорий: Digital, Creative и Activations. Они состоят из множества номинаций: от SMM и нативной рекламы до социальных и digital-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружки. Подкатегории конкурса адаптированы под проекты любых форматов как внешних, так и внутренних коммуникаций.

Гран-при фестиваля «1Й» получило агентство Omnimix за ролик «Полисорб? Поли что? Полисорб!».

Главным призом для региональных агентств — обладателей золотых наград станет возможность в начале ноября принять участие в Международном фестивале рекламы Red Apple.

Золотые призеры

Категория Сreative

Big Bag Films: «Почувствуй Азию» (Екатеринбург)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

«Громкие рыбы»: «Мой чай» (Казань)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

Movie Park: социальный ролик «22/06/1941−09/05/1945» (Пермь)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

True Effective: «Грипп — русская рулетка» (Екатеринбург)

Видео | Лучшее видео для некоммерческих организаций

Категория Digital

Viewerest: «Супергерои склоняются перед врачами» (Москва)

Digital-кампании | Лучшая социальная кампания

Omnimix: «Полисорб? Поли что? Полисорб!» (Москва)

Digital-кампании | Лучшая digital-кампания

Omnimix: «Полисорб? Поли что? Полисорб!» (Москва)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

Категория Activations

Marten Marketing: «Балконное караоке» (Уфа)

Мероприятия | Лучшее массовое мероприятие

Global Siberia: «Междуреченск. Город Тайги» (Новокузнецк)

PR | Лучшая PR-кампания

Серебряные призеры

Категория Creative

Big Bag Films: «Почувствуй Азию» (Екатеринбург)

Видео | Лучшее рекламное видео

Radar: разработка дизайн-системы для десертов ВкусВилл (Челябинск)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

mål: упаковка кофе в дрип-пакетах (Пермь)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

Radar: фирменный стиль для проектной мастерской ITEM (Челябинск)

Дизайн | Фирменный стиль для компании

Art Groove: Vegendar 2021 (Санкт-Петербург)

Печатная реклама | Лучшее использование фотографий и иллюстраций

DL Group: изготовление пункта приема сортированных отходов (Уфа)

Наружная реклама | Лучшая наружная реклама

«Апрель»: кейс для бренда шин Nitto — YouTube-шоу о легендах российского тюнинга «Обгонитто» (Москва)

Кампании | Лучший брендированный контент

Креативное агентство «Сделано вместе»: рекламная кампания «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)

Кампании | Лучшая интегрированная кампания

Категория Digital

«Громкие рыбы»: «Звездочка» (Казань)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

Lookahead: «Созидатели» — Квартиры для масштабных людей (Санкт-Петербург)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

Dr. jung: Kia Mohave: «Мощный обзор от Сергея Бурунова. Пройдет ли проверку Россией?» (Москва)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

Step Agency: «QR-кот и digital-собак@"(Саратов)

Digital-кампании | Лучшая digital-кампания для некоммерческих организаций

Категория Activations

Be Brand Advent: «Увидимся в Солнечном!» (Екатеринбург)

PROMO | Лучшая кампания по запуску/перезапуску продукта

«Люди добрые»: «9-й съезд Dodo Brands» (Краснодар)

PROMO | Лучшая B2B-кампания

SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «Красота, формирующая рынок инженерной сантехники» (Екатеринбург)

PROMO |Лучшая B2B-кампания

Бронзовые призеры

Категория Creative

Креативное агентство «Сделано вместе»: серия роликов «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)

Видео | Лучшее рекламное видео

«Громкие рыбы», Kazan Express: Kazan Express — Новогодний ролик (Казань)

Видео | Лучшее рекламное видео

«Ак Барс дом»: «Этому городу нужен новый герой» (Казань)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

Брендинговое агентство A.studio: «Комарова. Семейство фермерских продуктов» (Новосибирск)

Дизайн | Коммуникационный дизайн

«Страна Девелопмент»: мерч «Страна» (Тюмень)

Дизайн | Коммуникационный дизайн

Be Brand People / Digital & Marketing: «Пил, пью и буду PEW» (Екатеринбург)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

Commersart: honeystix (Лобня)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

Брендинговое агентство Yanicode: шоколад «Гордость Кенигсберга» (Калининград)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

Брендинговое агентство A.studio: «Комарова. Семейство фермерских продуктов» (Новосибирск)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

Креативное агентство «Сделано вместе»: наружная реклама «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)

Наружная реклама | Лучшая наружная реклама

Брендинговое агентство Compass: «Мерь без меры» (Казань)

Кампании | Лучшая интегрированная кампания

Категория Digital

Big Bag Films: «Мы — вместе. Бесконтактный сериал» (Екатеринбург)

Digital-инструменты | Лучшая нативная реклама

«Лайфхакер»: онлайн-игра на основе нейросети «Твои глаза словно космос» (Ульяновск)

Digital-инструменты | Лучшее использование инновационных креативных технологий

«Страна Девелопмент»: Ваша квартира — целая Страна (Тюмень)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «София — искусственный интеллект с «человеческим лицом»» (Екатеринбург)

Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания

SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «Серебрица — пространство с неповторимым ритмом жизни» (Екатеринбург)

Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания

Momo Group: челлендж амбассадоров (Санкт-Петербург)

Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания

Крос: #ПокажитеНас (Москва)

Digital-кампании | Лучшая социальная кампания

ICU: «В твоих силах жить. И ВИЧ это не изменит» (Санкт-Петербург)

Digital-кампании | Лучшая digital-кампания для некоммерческих организаций

Категория Activations

OrgMaster event agency: «Кино и бургеры» (Екатеринбург)

Мероприятия | Лучшее массовое мероприятие

Коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»: повышение узнаваемости компании Renewal («ПФК Обновление») у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя (Новосибирск)

PR | Лучшая PR-кампания

АНО РОИ «Спутник»: «Сильные люди» (Хабаровск)

PR | Лучшая PR-кампания для некоммерческой организации

Специальная награда

Отдельно жюри отметило работу агентства Boonwise для магазина MyMarket. Ролик получил специальную награду «Двигатели рекламы своего региона».

Все победители и призеры конкурса представлены на официальном сайте Первого регионального фестиваля рекламы.