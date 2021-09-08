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18+
08.09.2021 в 19:05

В Екатеринбурге назвали победителей и призеров Первого регионального фестиваля рекламы

Гран-при фестиваля завоевало агентство Omnimix с кейсом «Полисорб? Поли что? Полисорб!»

В последний день Национального рекламного форума Регионы были вручены 48 наград командам агентств, брендов и медиа из 16 городов России. А заявки на участие прислали более 200 команд со всей страны, от Владивостока до Калининграда. Об этом рассказал Sostav президент жюри Первого регионального фестиваля рекламы Игорь Кирикчи.

«1Й» — новый проект АКАР. Он создан, чтобы помочь развитию регионального рынка рекламы, объединению его участников и выявлению знаковых практик.

Фестиваль представлен тремя группами категорий: Digital, Creative и Activations. Они состоят из множества номинаций: от SMM и нативной рекламы до социальных и digital-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружки. Подкатегории конкурса адаптированы под проекты любых форматов как внешних, так и внутренних коммуникаций.

Гран-при фестиваля «1Й» получило агентство Omnimix за ролик «Полисорб? Поли что? Полисорб!».

Главным призом для региональных агентств — обладателей золотых наград станет возможность в начале ноября принять участие в Международном фестивале рекламы Red Apple.

Золотые призеры

Категория Сreative

  • Big Bag Films: «Почувствуй Азию» (Екатеринбург)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

  • «Громкие рыбы»: «Мой чай» (Казань)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

  • Movie Park: социальный ролик «22/06/1941−09/05/1945» (Пермь)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

  • True Effective: «Грипп — русская рулетка» (Екатеринбург)

Видео | Лучшее видео для некоммерческих организаций

Категория Digital

  • Viewerest: «Супергерои склоняются перед врачами» (Москва)

Digital-кампании | Лучшая социальная кампания

  • Omnimix: «Полисорб? Поли что? Полисорб!» (Москва)

Digital-кампании | Лучшая digital-кампания

  • Omnimix: «Полисорб? Поли что? Полисорб!» (Москва)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

Категория Activations

  • Marten Marketing: «Балконное караоке» (Уфа)

Мероприятия | Лучшее массовое мероприятие

  • Global Siberia: «Междуреченск. Город Тайги» (Новокузнецк)

PR | Лучшая PR-кампания

Серебряные призеры

Категория Creative

  • Big Bag Films: «Почувствуй Азию» (Екатеринбург)

Видео | Лучшее рекламное видео

  • Radar: разработка дизайн-системы для десертов ВкусВилл (Челябинск)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

  • mål: упаковка кофе в дрип-пакетах (Пермь)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

  • Radar: фирменный стиль для проектной мастерской ITEM (Челябинск)

Дизайн | Фирменный стиль для компании

  • Art Groove: Vegendar 2021 (Санкт-Петербург)

Печатная реклама | Лучшее использование фотографий и иллюстраций

  • DL Group: изготовление пункта приема сортированных отходов (Уфа)

Наружная реклама | Лучшая наружная реклама

  • «Апрель»: кейс для бренда шин Nitto — YouTube-шоу о легендах российского тюнинга «Обгонитто» (Москва)

Кампании | Лучший брендированный контент

  • Креативное агентство «Сделано вместе»: рекламная кампания «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)

Кампании | Лучшая интегрированная кампания

Категория Digital

  • «Громкие рыбы»: «Звездочка» (Казань)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

  • Lookahead: «Созидатели» — Квартиры для масштабных людей (Санкт-Петербург)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

  • Dr. jung: Kia Mohave: «Мощный обзор от Сергея Бурунова. Пройдет ли проверку Россией?» (Москва)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

  • Step Agency: «QR-кот и digital-собак@"(Саратов)

Digital-кампании | Лучшая digital-кампания для некоммерческих организаций

Категория Activations

  • Be Brand Advent: «Увидимся в Солнечном!» (Екатеринбург)

PROMO | Лучшая кампания по запуску/перезапуску продукта

  • «Люди добрые»: «9-й съезд Dodo Brands» (Краснодар)

PROMO | Лучшая B2B-кампания

  • SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «Красота, формирующая рынок инженерной сантехники» (Екатеринбург)

PROMO |Лучшая B2B-кампания

Бронзовые призеры

Категория Creative

  • Креативное агентство «Сделано вместе»: серия роликов «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)

Видео | Лучшее рекламное видео

  • «Громкие рыбы», Kazan Express: Kazan Express — Новогодний ролик (Казань)

Видео | Лучшее рекламное видео

  • «Ак Барс дом»: «Этому городу нужен новый герой» (Казань)

Видео | Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов

  • Брендинговое агентство A.studio: «Комарова. Семейство фермерских продуктов» (Новосибирск)

Дизайн | Коммуникационный дизайн

  • «Страна Девелопмент»: мерч «Страна» (Тюмень)

Дизайн | Коммуникационный дизайн

  • Be Brand People / Digital & Marketing: «Пил, пью и буду PEW» (Екатеринбург)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

  • Commersart: honeystix (Лобня)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

  • Брендинговое агентство Yanicode: шоколад «Гордость Кенигсберга» (Калининград)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

  • Брендинговое агентство A.studio: «Комарова. Семейство фермерских продуктов» (Новосибирск)

Дизайн | Лучший дизайн упаковки

  • Креативное агентство «Сделано вместе»: наружная реклама «Густые, как ни крути» (Екатеринбург)

Наружная реклама | Лучшая наружная реклама

  • Брендинговое агентство Compass: «Мерь без меры» (Казань)

Кампании | Лучшая интегрированная кампания

Категория Digital

  • Big Bag Films: «Мы — вместе. Бесконтактный сериал» (Екатеринбург)

Digital-инструменты | Лучшая нативная реклама

  • «Лайфхакер»: онлайн-игра на основе нейросети «Твои глаза словно космос» (Ульяновск)

Digital-инструменты | Лучшее использование инновационных креативных технологий

  • «Страна Девелопмент»: Ваша квартира — целая Страна (Тюмень)

Digital-инструменты | Лучшее онлайн-видео

  • SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «София — искусственный интеллект с «человеческим лицом»» (Екатеринбург)

Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания

  • SMM-бюро «Ишь, Миш!»: «Серебрица — пространство с неповторимым ритмом жизни» (Екатеринбург)

Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания

  • Momo Group: челлендж амбассадоров (Санкт-Петербург)

Digital-кампании | Лучшая SMM-кампания

  • Крос: #ПокажитеНас (Москва)

Digital-кампании | Лучшая социальная кампания

  • ICU: «В твоих силах жить. И ВИЧ это не изменит» (Санкт-Петербург)

Digital-кампании | Лучшая digital-кампания для некоммерческих организаций

Категория Activations

  • OrgMaster event agency: «Кино и бургеры» (Екатеринбург)

Мероприятия | Лучшее массовое мероприятие

  • Коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»: повышение узнаваемости компании Renewal («ПФК Обновление») у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя (Новосибирск)

PR | Лучшая PR-кампания

  • АНО РОИ «Спутник»: «Сильные люди» (Хабаровск)

PR | Лучшая PR-кампания для некоммерческой организации

Специальная награда

Отдельно жюри отметило работу агентства Boonwise для магазина MyMarket. Ролик получил специальную награду «Двигатели рекламы своего региона».

Все победители и призеры конкурса представлены на официальном сайте Первого регионального фестиваля рекламы.

Партнерский материал
АКАР Первый региональный фестиваль рекламы
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