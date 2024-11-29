В дни распродаж активность хакеров выросла

За ноябрь, на который пришлась основная часть распродаж, число DDoS-атак на ресурсы интернет-магазинов и маркетплейсов увеличилось более чем на 70% и продолжает расти. В текущем году число таких атак может достигнуть 45 тыс. против 18 тыс. инцидентов за тот же период годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Количество сайтов и порталов, маскирующихся под маркетплейсы и бренды и спекулирующих на распродажах и «Чёрной пятнице», составило 7−8 тыс., а число переходов пользователей на них по ссылкам — 8 млн. В прошлом году количество фишинговых ресурсов, связанных с «Чёрной пятницей», было равно 2,2 тыс., число переходов на них — около 2 млн.

В период распродаж злоумышленники создают сайты, которые копируют внешний вид онлайн-магазинов, банков или платформ, а также отправляют письма с поддельными ссылками, маскирующимися под уведомления от брендов. Киберпреступники пытаются выманить деньги жертв и их данные, рассчитывая на то, что в период акций много покупок, а бдительность пользователей притупляется. Рост вредоносной активности наблюдается за три-семь дней до начала распродажи.

Например, Wildberries ежемесячно блокирует около 280 фишинговых сайтов, маскирующихся под маркетплейс. В сезон распродаж показатель вырастает на 30−40%.

Ранее сообщалось, что примерно половина продавцов, участвующих в распродажах, предлагают покупателям фейковые скидки. Накануне распродаж селлеры намеренно завышают цены, а во время акции снижают их до медианного уровня.