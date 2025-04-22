В «Авито Работе» появился инструмент для рекламы бренда работодателя

«Авито Реклама» запустила новый медийный формат на главной странице «Авито Работы». Баннеры показываются посетителям раздела, привлекают внимание соискателей к вакансиям и ведут на сайт работодателя или на страницу бренда внутри «Авито». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Новый формат помогает брендам выстраивать общение с заинтересованными в трудоустройстве россиянами. Рекламу с предложением работодателя видят пользователи «Авито Работы», для которых она актуальна. Для этого ML-модели «Авито» учитывают действия аудитории на платформе, в частности, просмотры вакансий или карточек компаний, которые находятся в поиске сотрудников.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Спрос на заметные форматы медийной рекламы растет, со стороны работодателей — в том числе. Это объяснимо: бизнес, который находится в поиске сотрудников, стремится выделяться на фоне конкурентных предложений и подробнее рассказывать о преимуществах работы в компании. Потребность рекламодателей из категории «Работа» в имиджевых кампаниях мы видим и по своим данным: в первом квартале 2025 года их инвестиции в медийную рекламу на «Авито» выросли на 132% год к году. Новый формат в «Авито Работе» поможет бизнесу увеличивать узнаваемость HR-бренда среди соискателей. За счет близости к целевой аудитории — в первую очередь.

Запуск медийных кампаний в новом формате доступен с оплатой по CPM. Компании платят за 1 тыс. видимых показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить в рамках рекламного бюджета максимум аудитории.

Баннеры показываются на главной странице «Авито Работы» в приложении, а также в мобильной и веб-версии площадки. В будущем формат добавят и в другие разделы сайта с объявлениями.

Ранее «Авито Работа» представила функцию создания резюме с помощью искусственного интеллекта.