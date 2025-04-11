«Авито Работа» представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, который прошел недавно в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта и поделился этим с Sostav.

«Авито Работа» применила языковую модель для помощи пользователям. Текстовая нейросеть на базе большой языковой модели (LLM) позволяет автоматически создавать описания на базе определенных кандидатом ключевых обязанностей и достижений на прошлом месте работы, что делает резюме информативным для работодателей.

По данным исследований «Авито Работы», при заполнении резюме у многих соискателей возникают сложности с презентацией опыта работы: не всегда очевидно, какие обязанности и достижения стоит указать, и как представить свой опыт наиболее убедительно, чтобы привлечь внимание работодателей и выделиться среди других кандидатов.

При этом, уже сегодня соискатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту для помощи в трудоустройстве. В ходе опроса 8 тыс. работающих россиян 19% респондентов рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. Одними из основных областей применения ИИ в ходе трудоустройства стали подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).

Теперь во время заполнения резюме на «Авито Работе» под разделом «Обязанности» пользователи могут найти кнопку «Улучшить текст». С помощью этой функции, основанной на собственной большой языковой модели, нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию — исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме, учитывая при этом требования, разработанные экспертами платформы. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки «Переписать» или вернуться к исходному варианту, выбрав «Назад».

Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы: Сегодня все больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза. Мы верим, что интеграция подобных опций не только поможет соискателям в процессе трудоустройства, но и позволит работодателям эффективнее закрывать позиции благодаря растущему числу резюме.

Новый инструмент стал одним из ряда обновлений, которые были внедрены на «Авито Работе» для повышения эффективности поиска работы кандидатами. В частности, ранее упростили форму для создания резюме и оставили только самые важные для работодателей поля — остальные можно заполнить позже по желанию. Кроме того, пользователям сервиса теперь доступен выбор образовательного учреждения из готового списка. Эти изменения позволяют соискателям быстрее и удобнее создавать резюме, соответствующие требованиям работодателей: количество пользователей платформы, заполняющих профиль менее, чем за три минуты, выросло на 123% при сохранении уровня информативности резюме.