В АКАР утвердили общие принципы осуществления рекламной деятельности

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) разработала и утвердила проект документа, который содержит основные этические принципы осуществления деятельности в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, сообщили в Ассоциации.

Согласно документу, основными принципами осуществления эффективной деятельности в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций являются: объективность и беспристрастность в оценке конкурентов, предоставление достоверной информации, соблюдение интеллектуальных прав, создание благоприятных условий для развития специалистов индустрии, добросовестное поведение и иные принципы российской и мировой практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, поддерживаемые АКАР.

Ожидается, что раскрытые в документе базовые принципы помогут создать добросовестное и эффективное сотрудничество между участниками АКАР и сформировать репутационную оценку рекламной индустрии.

«Российское рекламное сообщество существует уже много лет, но вопрос этики внутренних взаимоотношений членов Ассоциации до сих пор никак не был описан. Я считаю, что этот документ станет отличной платформой для дальнейшей выработки этической позиции рынка», — комментирует Валентин Смоляков, Исполнительный директор АКАР.

Бикбаува Авелина, Старший юрисконсульт группы компаний e:mg:

«Первопричина этических проблем в бизнесе — противоречия в интересах заинтересованных групп. Современная рекламная индустрия — это экономические отношения между рекламными агентствами, клиентами, наемными работниками, акционерами, поставщиками, конкурентами, государственными органами и ассоциациями. И зачастую заинтересованные группы выдвигают противоречивые требования. Как следствие экономического развития, профессиональные участники рекламной индустрии пришли к необходимости принятия определенного свода норм, декларирующих современные этические принципы делового поведения. Юридическое сообщество членов АКАР не могло не откликнуться на данный запрос и приняло участие в рамках рабочей группы в разработке документа, который получил название «Общих принципов осуществления деятельности участниками рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций» и статус общеобязательного для членов АКАР. Мы верим, что принятый Советом АКАР документ будет служить гарантией соблюдения нравственных и этических требований, выработанных в моральном сознании рекламного сообщества, и будет указывать на необходимое поведение участников деловых отношений».

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