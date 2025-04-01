В «Аймарсе» задумались о поддержке сотрудников, которым снится работа

Коммуникационная группа «Аймарс» выявила у своих сотрудников феномен «работы во сне», изучила его влияние на продуктивность и задумалась о мерах поддержки — от абонементов на кофе до введения дополнительного выходного дня. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Исследование «Аймарс» показало, что 93,5% сотрудников компании периодически снится работа. Больше 80% из них сталкиваются во сне с попытками решения профессиональных задач.

Наиболее часто причина снов о работе — эмоциональные переживания и тревога, особенно перед важными событиями (такой ответ дали 53,2% респондентов). Также опрошенные назвали фактор перехода сложных и нерешенных задач в сновидения (25%).

Каждый пятый заявил об утренней усталости вследствие «рабочих снов». Особенно уязвимы оказались сотрудники с опытом работы в PR от одного до трех лет (среди них уровень ночной усталости составляет 50%).

17% интервьюируемых сообщили, что видят сны, связанные с хорошими рабочими событиями.

Четверть опрошенных констатировали опыт реального решения рабочих задач во сне, при этом специальные психологические техники они не практикуют. Их пробовали использовать 10,6% респондентов, но безуспешно.

Каждый пятый участник опроса (19,2%) уверен, что сны о работе нужно приравнять к труду. 51,1% признали, что «рабочую нагрузку» во сне невозможно «посчитать» и зафиксировать, но компенсировать все равно надо. 55,3% сотрудников выступили за идею компенсации за «работу во сне». 34% поддержали переход на четырехдневку, 29,8% — идею «тихого часа». 27,7% согласились на абонементы на кофе, 25,5% — на гибридный график либо предоставление возможности проводить больше дней на удаленке.

Денежную компенсацию выбрали 21,3% опрошенных. Далее в списке идут дополнительный выходной, возможность приходить в офис позже и/или уходить раньше в те дни, когда человек «работал во сне» (эти варианты компенсации выбрал каждый пятый респондент).

Пятая часть участников опроса считают, что компания не должна ничего компенсировать, поскольку доказать факт работы во сне все равно невозможно.