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29.10.2023 в 16:19

В 2023 году китайская бытовая техника стала самой популярной у россиян

Годом ранее товары из КНР в предпочтениях у российских покупателей были на втором месте

С начала года китайская продукция вышла на первое место по популярности у россиян, доля покупок бытовой техники и электроники китайских брендов выросла до 43%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Годом ранее товары из КНР в предпочтениях у россиян были на втором месте с долей в 32%, уступая европейским (38%). Бытовая техника и электроника российских брендов занимали третью строчку (30%).

Теперь же китайская продукция стоит на первом месте, на втором месте оказались отечественные товары (29% от числа покупок), на третьем — европейские бытовая техника и электроника, их доля составила 28%.

Добавим, в текущем году в России сменился лидер в сегменте телевизоров, им стала компания Haier. Китайский производитель потеснил южнокорейскую Samsung, удерживающую лидирующие позиции на российском рынке в течение последних 9 лет

Бытовая техника
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