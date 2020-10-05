Яйцацесаркинос: «Утконос» придумал неологизмы в новой рекламной кампании

Онлайн-ритейлер «Утконос» придумал новые слова в рекламной кампании «Всенакаждыйденьнос». Неологизмы призваны показать, сколько всего сервис «Утконос онлайн» приносит своим клиентам прямо домой.
Рукколанос, вседлятомяманос, начатьбегатьвпаркенос и пакетыбезлифтанос появились благодаря агентству Great . Новые слова состоят из названий ассортимента магазина или дополнительных преимуществ, которые дает доставка на дом, и фирменного «носа».
Состав творческой группы:
Утконос ОНЛАЙН (клиент):
Михаил Морозов — директор по маркетингу и клиентскому сервису
Анна Вайнер — креативный директор
Александр Алейников — руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
Great (креатив):
Ольга Рейнсон — директор по стратегическому планированию
Руслан Кравченко — креативный директор
Миша Россинский — старший арт-директор
Сергей Фатеев — арт-директор
Лена Григорьева — старший копирайтер
Илья Литницкий — директор по работе с клиентами
Татьяна Шипкова — старший менеджер по работе с клиентами
HotShotFilms (продакшн):
Александра Лейбович — продюсер