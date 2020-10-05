Яйцацесаркинос: «Утконос» придумал неологизмы в новой рекламной кампании

Онлайн-ритейлер «Утконос» придумал новые слова в рекламной кампании «Всенакаждыйденьнос». Неологизмы призваны показать, сколько всего сервис «Утконос онлайн» приносит своим клиентам прямо домой.

Рукколанос, вседлятомяманос, начатьбегатьвпаркенос и пакетыбезлифтанос появились благодаря агентству Great . Новые слова состоят из названий ассортимента магазина или дополнительных преимуществ, которые дает доставка на дом, и фирменного «носа».

Состав творческой группы:

Утконос ОНЛАЙН (клиент):

Михаил Морозов — директор по маркетингу и клиентскому сервису

Анна Вайнер — креативный директор

Александр Алейников — руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Great (креатив):

Ольга Рейнсон — директор по стратегическому планированию

Руслан Кравченко — креативный директор

Миша Россинский — старший арт-директор

Сергей Фатеев — арт-директор

Лена Григорьева — старший копирайтер

Илья Литницкий — директор по работе с клиентами

Татьяна Шипкова — старший менеджер по работе с клиентами

HotShotFilms (продакшн):

Александра Лейбович — продюсер