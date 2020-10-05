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18+
05.10.2020 в 18:35

Яйцацесаркинос: «Утконос» придумал неологизмы в новой рекламной кампании

Слова призваны показать, сколько всего сервис приносит прямо домой

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Онлайн-ритейлер «Утконос» придумал новые слова в рекламной кампании «Всенакаждыйденьнос». Неологизмы призваны показать, сколько всего сервис «Утконос онлайн» приносит своим клиентам прямо домой.

Рукколанос, вседлятомяманос, начатьбегатьвпаркенос и пакетыбезлифтанос появились благодаря агентству Great . Новые слова состоят из названий ассортимента магазина или дополнительных преимуществ, которые дает доставка на дом, и фирменного «носа».

Состав творческой группы:

Утконос ОНЛАЙН (клиент):

Михаил Морозов — директор по маркетингу и клиентскому сервису
Анна Вайнер — креативный директор
Александр Алейников — руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Great (креатив):

Ольга Рейнсон — директор по стратегическому планированию
Руслан Кравченко — креативный директор
Миша Россинский — старший арт-директор
Сергей Фатеев — арт-директор
Лена Григорьева — старший копирайтер
Илья Литницкий — директор по работе с клиентами
Татьяна Шипкова — старший менеджер по работе с клиентами

HotShotFilms (продакшн):

Александра Лейбович — продюсер

GREAT Утконос
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