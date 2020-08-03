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03.08.2020 в 14:55

«Утконос» обновил свой рекорд по продажам

Показатель по итогам первого полугодия вырос на 66,2%

Магазин «Утконос Онлайн» на фоне пандемии COVID-19 обновил свой рекорд по продажам за полугодие. Об этом Sostav рассказали в компании.

В первые полгода продажи выросли на 66,2%. Они составили 8,05 млрд рублей. Результат складывается из продаж по направлениям b2b и «Доставка в продуктоматы».

По итогам второго квартала оборот вырос на 101% и почти достиг 4,7 млрд рублей. Средний чек за период увеличился на 25% (до 7 тыс. рублей). Среднее число позиций в заказе составило 53 товара.

Кроме пандемии, когда люди стали гораздо больше времени проводить дома и заказывать продукты онлайн, на результаты повлияло расширение логистических возможностей, говорят представители интернет-магазина. Компания увеличила автопарк и открыла новый фулфилмент-центр; это помогло нарастить пропускную способность операций.

В «Севергрупп» (владеет «Утконосом») считают, что высокий спрос на доставку продуктов — не временный, а долгосрочный тренд. «Покупатели прочувствовали удобство онлайн-покупок и выработали привычку к этому формату», — полагают в компании.

«Утконос Онлайн» по итогам первых шести месяцев обогнал Perekrestok.ru (входит в X5 Retail Group) и «Сбермаркет» (принадлежит Сбербанку) по продажам, отмечает «Коммерсантъ». Однако сервису не удалось обойти конкурентов по темпам роста оборота.

Компания «Утконос» существует с 2000 года и входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Магазин предлагает покупателем более 40 тыс. товаров, заказ можно сделать в приложении или на сайте.

Утконос
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