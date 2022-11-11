«Утконос» обменял доставку на встречу с причёсками клиентов

Анна Вайнер, креативный директор «Утконос Онлайн»:

«Утконос Онлайн» в этом году исполнилось 22 года, произошло много значительных для компании изменений. И нам было важно продемонстрировать это в новой рекламной кампании.

С агентством Great мы уже не первый год создаем отличные рекламные кампании. Зная наших клиентов и бренд «Утконос», ребята предложили отличное решение для непростой задачи: рассказать про ускорение доставки и выгодные цены.

Команда креаторов смогла четко донести до наших клиентов ключевые сообщения, сохранив при этом приятный ламповый тон коммуникаций. В итоге ролики для новой рекламной кампании вышли тёплыми и очень про человека.