«Утконос» обменял доставку на встречу с причёсками клиентов

Онлайн-магазин «Утконос» запустил рекламную кампанию в честь своего 22-летия — в ролике креаторы агентства GREAT показали клиентов сервиса глазами курьера.
В серии роликов «Утконос» обменивает доставку на лучшие причёски своих клиентов, а низкие цены — на тёплую встречу милых домашних пёсиков. Так сухой рассказ о новых преимуществах компании превратился в добрую историю про любовь компании к клиентам.
Анна Вайнер, креативный директор «Утконос Онлайн»:
«Утконос Онлайн» в этом году исполнилось 22 года, произошло много значительных для компании изменений. И нам было важно продемонстрировать это в новой рекламной кампании.
С агентством Great мы уже не первый год создаем отличные рекламные кампании. Зная наших клиентов и бренд «Утконос», ребята предложили отличное решение для непростой задачи: рассказать про ускорение доставки и выгодные цены.
Команда креаторов смогла четко донести до наших клиентов ключевые сообщения, сохранив при этом приятный ламповый тон коммуникаций. В итоге ролики для новой рекламной кампании вышли тёплыми и очень про человека.
Ранее «Утконос» призвал не отвлекаться от любимых занятий — в серии ироничных роликов бренд и агентство More (BBDO Group) показали, как мысли о покупках могут потревожить пользователей в самое неподходящее время.
Состав творческой группы:
Утконос Онлайн (клиент)
Креативный директор: Анна Вайнер
Арт-директор: Юрий Кузьмин
Руководитель направления копирайтинга и редактуры: Юлия Валова
Ведущий копирайтер: Анна Прокопенко
GREAT (агентство)