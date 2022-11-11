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11.11.2022 в 14:45

«Утконос» обменял доставку на встречу с причёсками клиентов

Агентство Great разработало кампанию к 22-летию сервиса – креаторы показали покупателей глазами курьера

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Онлайн-магазин «Утконос» запустил рекламную кампанию в честь своего 22-летия — в ролике креаторы агентства GREAT показали клиентов сервиса глазами курьера.

В серии роликов «Утконос» обменивает доставку на лучшие причёски своих клиентов, а низкие цены — на тёплую встречу милых домашних пёсиков. Так сухой рассказ о новых преимуществах компании превратился в добрую историю про любовь компании к клиентам.

Анна Вайнер, креативный директор «Утконос Онлайн»:

«Утконос Онлайн» в этом году исполнилось 22 года, произошло много значительных для компании изменений. И нам было важно продемонстрировать это в новой рекламной кампании.

С агентством Great мы уже не первый год создаем отличные рекламные кампании. Зная наших клиентов и бренд «Утконос», ребята предложили отличное решение для непростой задачи: рассказать про ускорение доставки и выгодные цены.

Команда креаторов смогла четко донести до наших клиентов ключевые сообщения, сохранив при этом приятный ламповый тон коммуникаций. В итоге ролики для новой рекламной кампании вышли тёплыми и очень про человека.

Ранее «Утконос» призвал не отвлекаться от любимых занятий — в серии ироничных роликов бренд и агентство More (BBDO Group) показали, как мысли о покупках могут потревожить пользователей в самое неподходящее время.

Состав творческой группы:

Утконос Онлайн (клиент)

Креативный директор: Анна Вайнер
Арт-директор: Юрий Кузьмин
Руководитель направления копирайтинга и редактуры: Юлия Валова
Ведущий копирайтер: Анна Прокопенко

GREAT (агентство)

Утконос
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