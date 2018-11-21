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Utair подарила Мите Алешковскому золотую карту после скандала с «Аэрофлотом»

21.11.2018 в 17:20

Ранее журналиста отключили от программы «Аэрофлот Бонус» за твит в соцсетях

Depositphotos

После скандала с «Аэрофлотом», отобравшим карту привилегии у создателя портала «Такие дела» Мити Алешковского, авиакомпания Utair подарила журналисту собственную золотую карту.

«Приятно, а! Проснулся, а мне Utair подарили золотую карту лояльности, вместо той, что у меня отнял «Аэрофлот». Спасибо за поддержку и подарок, друзья. Встретимся на борту», — написал Алешковский в Twitter.

Таким образом Utair отреагировал на сообщение о лишении Алешковского платиновой бонусной карты «Аэрофлота». В компании отметили, что ценят работу, которую журналист проводит в области благотворительности и надеются, что бонусная карта их компании поможет ему в этом.

Напомним, ранее Алешковский опубликовал в соцсети фотографию приказа гендиректора «Аэрофлота» о запрете сотрудникам использовать в рабочее время мобильные телефоны. Фотографию он сопроводил подписью: «Савельев окончательно головой поехал». После инцидента «Аэрофлот» отключил его от бонусной программы: закрыл его счет и аннулировал платиновый уровень, а также понизил статус карты у его супруги.

Аэрофлот Utair
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