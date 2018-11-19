Негатив на мили: журналиста Митю Алешковского отключили от программы «Аэрофлот Бонус»

«Аэрофлот» отключил от бонусной программы основателя благотворительного фонда «Нужна помощь», директора портала «Такие дела» Митю Алешковского. Руководство авиакомпании закрыло его счет и аннулировало платиновый уровень, а также понизило статус карты у его супруги. Поводом стала публикация негативных высказываний, о чем перевозчик уведомил клиента.

Алешковский написал, что «Аэрофлот» решил наказать его за твит с фотографией из Telegram-канала. Это был приказ гендиректора авиакомпании Виталия Савельева о запрете на использование устройств, которые могут записывать аудио, производить видео- и фотосъемку. Согласно приказу, сотрудникам «Аэрофлота» нельзя использовать мобильные телефоны и другие гаджеты в рабочее время в офисных помещениях. «Савельев окончательно головой поехал», — так Алешковский прокомментировал документ.

Журналист потребовал в течение трех дней восстановить статус в бонусной программе. В противном случае он готов обратиться в суд и направить жалобы в SkyTeam и Skytrax. Сейчас юристы «Агоры» изучают, можно ли обжаловать действия авиакомпании и соответствуют ли правила программы «Аэрофлот Бонус» федеральному законодательству, сообщил руководитель правозащитной группы Павел Чиков. По его словам, Алешковский сделал свою оценку в приличной форме.

Санкции в виде блокировки счета и аннулирования всех привилегий предусмотрены пунктом 7.5 правил. Среди причин указаны нарушение правил авиационной безопасности, невыполнение условий договора воздушной перевозки, размещение публикаций, содержащих заведомо ложную информацию или порочащих деловую репутацию «Аэрофлота».

Ранее в компании подтвердили информацию о введении запрета на использование мобильных устройств. «Приказ принят в рамках российского законодательства и направлен на охрану информационной безопасности в компании с госучастием», — заявил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота».