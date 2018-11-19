Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+3
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Негатив на мили: журналиста Митю Алешковского отключили от программы «Аэрофлот Бонус»

19.11.2018 в 18:30

Поводом стала критика гендиректора авиакомпании

Митя Алешковский, фото со страницы в Facebook

«Аэрофлот» отключил от бонусной программы основателя благотворительного фонда «Нужна помощь», директора портала «Такие дела» Митю Алешковского. Руководство авиакомпании закрыло его счет и аннулировало платиновый уровень, а также понизило статус карты у его супруги. Поводом стала публикация негативных высказываний, о чем перевозчик уведомил клиента.

Алешковский написал, что «Аэрофлот» решил наказать его за твит с фотографией из Telegram-канала. Это был приказ гендиректора авиакомпании Виталия Савельева о запрете на использование устройств, которые могут записывать аудио, производить видео- и фотосъемку. Согласно приказу, сотрудникам «Аэрофлота» нельзя использовать мобильные телефоны и другие гаджеты в рабочее время в офисных помещениях. «Савельев окончательно головой поехал», — так Алешковский прокомментировал документ.

Журналист потребовал в течение трех дней восстановить статус в бонусной программе. В противном случае он готов обратиться в суд и направить жалобы в SkyTeam и Skytrax. Сейчас юристы «Агоры» изучают, можно ли обжаловать действия авиакомпании и соответствуют ли правила программы «Аэрофлот Бонус» федеральному законодательству, сообщил руководитель правозащитной группы Павел Чиков. По его словам, Алешковский сделал свою оценку в приличной форме.

Санкции в виде блокировки счета и аннулирования всех привилегий предусмотрены пунктом 7.5 правил. Среди причин указаны нарушение правил авиационной безопасности, невыполнение условий договора воздушной перевозки, размещение публикаций, содержащих заведомо ложную информацию или порочащих деловую репутацию «Аэрофлота».

Ранее в компании подтвердили информацию о введении запрета на использование мобильных устройств. «Приказ принят в рамках российского законодательства и направлен на охрану информационной безопасности в компании с госучастием», — заявил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота».

Аэрофлот Аэрофлот Бонус Алешковский
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.