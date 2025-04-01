Стратегия продвижения: как GEFEST завоевал доверие потребителей через лидеров мнений

В условиях высокой конкуренции на рынке бытовой техники компания GEFEST совместно с рекламным агентством IVK разработала стратегию продвижения бренда. Вместо обычного подхода, ориентированного на максимальный охват целевой аудитории, было решено сделать ставку на лидеров мнений. Это позволило не только повысить узнаваемость бренда, но и укрепить доверие потребителей. Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и профессиональной работе маркетингового отдела GEFEST, а также команды специалистов из разных компаний: рекламное агентство IVK выступило лидером проекта, а MediaDesk при поддержке компании Platforma.Community отвечали за диджитал активности и работу с блогерами. Команда проекта поделилась с Sostav результатами сотрудничества.

Лидеры мнений как ключевой элемент стратегии

Для реализации кампании были выбраны: Юлия Высоцкая, ведущая программы «Едим дома», и Василий Емельяненко, кулинарный блогер. Их участие подчеркнуло значимость GEFEST и вызвало доверие у целевой аудитории. Выбор таких фигур позволил бренду ассоциироваться с профессионализмом и качеством.

Мультиканальный подход к продвижению

Для достижения максимального эффекта кампания была реализована через несколько медиаканалов:

Телевидение: интеграция бренда в программу «Едим дома» позволила не только познакомить зрителей с продукцией GEFEST, но и продемонстрировать ее технические и функциональные особенности.

Наружная реклама: использование крупных диджитальных форматов привлекло внимание широкой аудитории.

Диджитал-продвижение: Юлия Высоцкая и Василий Емельяненко, а также другие кулинарные блогеры, делились контентом, посвященным продукции GEFEST.

Видео в диджитал: программатик активности, позволили нарастить частоту контакта и осуществить добор охвата той аудитории, которая не контактировала с РИМ в наружной среде. Это позволило увеличить охват и добавить вовлеченности аудитории.

Результаты кампании: цифры говорят сами за себя

Благодаря тщательному подбору лидеров мнений и грамотному использованию медиаканалов, кампания показала хорошие результаты.

Служба рекламы и продвижения компании GEFEST: GEFEST высоко оценивает результаты проведенной кампании, которая стала примером успешного сотрудничества с профессионалами рекламного агентства IVK, а также их партнерами — Mediadesk и Platforma. Community. Слаженная работа и нестандартный подход позволил не только повысить узнаваемость бренда, но и укрепить доверие потребителей. Выбор таких авторитетных лидеров мнений, как Юлия Высоцкая и Василий Емельяненко, стал ключевым элементом стратегии, подчеркнув качество и профессионализм нашей продукции. Мультиканальный подход, включающий телевидение, наружную рекламу и диджитал-активности, доказал свою эффективность, что подтверждают впечатляющие результаты: рост узнаваемости на 16%, увеличение доверия на 39% и высокая вовлеченность аудитории. Мы довольны достигнутыми результатами и убедились, что сложносоставные кампании, сочетающие различные каналы и инструменты, демонстрируют наилучший эффект.

Заключение

Кампания GEFEST подтверждает, что стратегия, основанная на взаимодействии с лидерами мнений и мультиканальном продвижении, может быть эффективной. Такой подход не только повышает узнаваемость бренда, но и формирует устойчивое доверие со стороны потребителей. В условиях современного рынка, где внимание аудитории становится все более ценным ресурсом, подобные стратегии — ключ к успеху. Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе команды профессионалов: рекламное агентство IVK, Mediadesk и компания Platforma. Community доказали, что совместные усилия могут привести к высоким результатам.