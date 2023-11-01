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01.11.2023 в 12:12

Кейс USN и Demis Group: как увеличить популярность бренда на рынке с помощью SMM-стратегии

И как объединить людей с общими интересами

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С момента появления на рынке спортивного питания бренд USN завоевал сердца многих людей, которые стремятся к здоровому образу жизни и спортивным достижениям. В 2021 году он обратил внимание на российский рынок и начал активное продвижение продукции, выбрав Demis Group в качестве подрядчика. Как с помощью SMM сделать бренд известным среди отечественных любителей спорта, Sostav узнал у SMM-специалиста Demis Group Никиты Большакова.

Цель и задачи

Агентство начало работу с клиентом в феврале 2022 года и обозначило главную цель — обеспечить рост узнаваемости и лояльности клиентов. Чтобы забрать долю у отечественных брендов, Demis Group требовалось не только с нуля нарастить охват и повысить лояльность, но и объяснить, почему стоит выбрать качество.

Никита Большаков, SMM-специалист Demis Group:

Рынок спортивного питания в России забит отечественными более дешёвыми брендами. Более того, они широко доступны и в сети, на сайтах и маркетплейсах, и в рознице, что увеличивает их узнаваемость. Это затрудняет вывод на рынок новых продуктов.

Изучение потребностей целевой аудитории и сегментирование

Специалисты агентства изучили поведение целевой аудитории и определили её основные боли и потребности. Вот несколько наиболее популярных:

  • необходимость оптимизации тренировок и восстановления;
  • нехватка высококачественных продуктов для спортивного питания;
  • потребность наращивания и поддержания качественной мышечной массы;
  • необходимость поддержки организма при сушке тела;
  • сохранение жизненной энергии на протяжении долгих лет.

Изучив нишу, команда выделила четыре целевых сегмента в зависимости от потребностей и осведомлённости в тематике.

Профессиональные спортсмены (хорошая осведомлённость).

  • Ищут продукты для оптимизации тренировок и восстановления.
  • Интересуются высококачественными продуктами для спортивного питания.
  • Хотят достичь максимальных результатов в соревнованиях.
  • Имеют высокую физическую активность.

Любители, которые занимаются спортом регулярно (хорошая осведомлённость).

  • Ищут продукты для наращивания мышечной массы.
  • Интересуются инновационными разработками в области спортивного питания.
  • Хотят достичь максимальных результатов в тренировках.
  • Имеют высокую физическую активность.

Фитнес-любители, которые регулярно посещают фитнес-залы (средняя или низкая осведомлённость).

  • Ищут продукты для поддержания формы и похудения.
  • Интересуются здоровым образом жизни.
  • Хотят улучшить свою физическую форму.
  • Имеют среднюю физическую активность.

Новички в спорте (недостаточно знаний в тематике).

  • Ищут продукты для быстрого прогресса и адаптации к тренировкам.
  • Интересуются простыми и эффективными решениями в области спортивного питания.
  • Хотят достичь видимых результатов в короткие сроки.
  • Имеют среднюю физическую активность.

В дальнейшем для каждого сегмента агентство создало аватар, который использовало при разработке контент-стратегии. Но основной упор оно сделало на молодых, активных людей, а также новичков в спорте.

Пример аватара сегмента фитнес-любителей

  • Имя: Александр.
  • Возраст: 28 лет.
  • Пол: мужской.
  • Профессия: ИТ-специалист.

Характеристики:

  • активно занимается фитнесом и кроссфитом 4−5 раз в неделю;
  • следит за питанием и придерживается сбалансированной диеты;
  • целеустремлённый, стремится постоянно улучшать свои результаты и преодолевать себя;
  • любит следить за новинками и тенденциями в области спорта и фитнеса;
  • ищет качественные продукты, которые помогут ему улучшить выносливость и результаты тренировок.

Потребности и интересы:

  • ищет эффективные добавки для повышения энергии во время тренировок;
  • интересуется способами оптимизации питания, чтобы поддерживать высокий уровень активности;
  • ищет советы по повышению силы и выносливости;
  • желает узнать о новых упражнениях и подходах к тренировкам;
  • читает отзывы и рекомендации других спортсменов перед покупкой продуктов.

Потенциальные темы контента:

  • видеоуроки с демонстрацией новых упражнений для развития силы и выносливости;
  • советы по поддержанию высокой энергии во время интенсивных тренировок;
  • обзоры продуктов, которые помогут повысить результативность тренировок;
  • публикации с личными историями успеха и достижений;
  • посты с рецептами высокобелковых блюд и закусок.

Создание и оформление сообщества во «ВКонтакте»

У клиента уже был определённый узнаваемый на Западе визуал, который команда агентства и взяла за основу. Также она оформила витрину в соцсети «ВКонтакте», куда добавила основные позиции товаров.

Кейс USN и Demis Group: как увеличить популярность бренда на рынке с помощью SMM-стратегии Элементы оформления сообщества во «ВКонтакте». Изображения предоставлены агентством Demis Group

Контент-стратегия

При знакомстве аудитории с новым брендом важно набраться терпения: нельзя создать группу и с ходу начать продавать, отмечает Demis Group. Задача постов на первом этапе заключалась в представлении бренда и формировании его образа. Команда рассказывала о компании, её продуктах и производстве. Параллельно она запустила таргет на самые интересные посты, чтобы увеличить охваты и получить первых подписчиков. Для привлечения внимания использовались яркие визуалы и анимированные ролики.

Со второго месяца Demis Group начало добавлять в контент-план вовлекающие посты (опросы, спорные темы), чтобы оживить сообщество и побудить людей быть более активными в комментариях. Самые интересные и провокационные посты запускали в промотирование.

Примеры постов для промотирования. Изображения предоставлены агентством Demis Group

Специалисты анализировали конкурентов, делая акцент на используемых ими механиках. Так, по оценке Demis Group, больше всего реакций во «ВКонтакте» получают три типа постов:

Экспертные видео блогеров. «Они яркие и динамичные, интересные и полезные. Плюс это не просто харизматичные люди, а настоящие эксперты, которые знакомы нашей ЦА, а в бесконечной ленте новостей знакомое лицо точно привлекает внимание», — объясняет Demis Group.

Полезные публикации. Они включают упражнения, тренировки и рецепты (последнее в меньшей степени). Лидером топа ролики, при этом аудитория положительно оценила и новый формат, где агентство на карточках с помощью иллюстраций подробно рассказывает о нюансах базовых упражнений.

Юмор. Но в комбинации с некоторым вызовом в тексте или чётким CTA: «напишите комментарий», «в комментариях расскажите», «а как это делаете вы» и так далее.

Посты на перечисленные темы агентство добавило в контент-план. «Разработанная нами стратегия позволила более чем в семь раз нарастить количество подписчиков всего за один месяц, достигнув отметки в 2,5 тыс. человек», — поделилась команда Demis Group.

Большая часть комьюнити — активные участники, которые регулярно общаются как между собой, так и с брендом по вопросам, связанными со спортом, питанием и образом жизни.

Примеры постов, вызвавших интерес аудитории. Изображения предоставлены агентством Demis Group

Таргетированная реклама

Стратегия. Чтобы максимизировать охваты рекламной кампании, специалисты вручную управляли ставками. В качестве сегментов ЦА использовали:

  • сообщества прямых конкурентов;
  • сообщества тематических групп спортсменов;
  • пользователей, попадающих под поведенческий интерес «Спорт и фитнес».

Также агентство запускало РК по ключевым запросам «спортивное питание» и промотировало посты для поднятия вовлечённости пользователей в сообществе во «ВКонтакте».

«Одна из главных целей, которую ставил перед нами клиент, — это охват и рост узнаваемости продуктов. Поэтому мы старались как можно чаще показывать упаковки аудитории, и формат текстово-графических блоков в этом нам хорошо помогал. А совокупность настроек и креативов дала очень низкую стоимость охвата», — рассказывает Demis Group.

CPM таких РК составляет порядка 1,2−1,4 руб., что в 19−20 раз ниже, чем у других форматов, рассказали представители Demis Group. При этом охваты инструментов сопоставимы. Для сравнения: охваты и СРМ рекламных площадок, которые были у агентства в один из месяцев:

Креативы

При разработке креативов главной задачей было отразить в рекламе привлекательность хорошей физической формы, а также внешнего вида упаковок и УТП товаров. Для начала специалисты создали несколько комбинаций изображений, текстов и продуктов. Затем они провели А/В-тестирование, по итогам которого команда отобрала объявления с лучшими показателями стоимости, охватов, подписок. На их базе она создала креативы, которые до сих пор дают хорошие результаты.

Примеры креативов. Изображения предоставлены агентством Demis Group Примеры креативов. Изображения предоставлены агентством Demis Group

Что же с остальными соцсетями

Развив сообщество в соцсети «ВКонтакте», в марте 2023 года Demis Group подключило Instagram (соцсеть запрещена; принадлежит Meta, признанной экстремистской и террористической организацией в России). При этом, несмотря на перераспределение бюджета по двум каналам, агентству удалось избежать просадок по приросту подписчиков в сообществе во «ВКонтакте». Так, в марте прирост в группе бренда с учётом отписок составил 626 участников.

За первый месяц продвижения количество подписчиков в Instagram удвоилось и достигло 407 человек. В апреле команда снова удвоила этот показатель и достигла отметки в 1029 подписчиков.

Примеры stories с количеством просмотров. Изображения предоставлены агентством Demis Group

Для рекламы сообщества команда проекта сотрудничает с блогерами, которые и прибавляют больший процент подписчиков. Например, размещение у @ivan.ber принесло 211 подписчиков по 80 руб.

Изображения предоставлены агентством Demis Group

Хороший результат приносят и конкурсы. Результаты проведения розыгрыша: охваты — 1376, лайки — 216, комментарии — 398, репосты — 5, сохранения — 17.

Результаты продвижения

Сообщество во «ВКонтакте».

Кейс USN и Demis Group: как увеличить популярность бренда на рынке с помощью SMM-стратегии Динамика за всё время продвижения

Аккаунт в Instagram.

Кейс USN и Demis Group: как увеличить популярность бренда на рынке с помощью SMM-стратегии Динамика за всё время продвижения

Никита Матросов, представитель USN:

Работаем с компанией уже второй год. Мы создавали соцсети для бренда с нуля и уже достигли отличных результатов! Нравится, что ребята работают комплексно, не нужно обращаться к разным компаниям: они вам и съёмку организуют, и моделей найдут, и с блогерами договорятся, и контент придумают, и рекламу разместят.

Demis group USN
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