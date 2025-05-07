Ущерб от дистанционных мошенничеств в России достиг 170 млрд рублей

В 2024 году в России было зарегистрировано больше 640 тыс. дистанционных мошенничеств, совокупный ущерб превысил 170 млрд руб. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники правоохранительных органов прекратили работу незаконного виртуального узла связи, изъяли больше 1,2 тыс. сим-боксов, 1 тыс. модемов и телефонных аппаратов и 1,2 млн сим-карт. Были задержаны 208 их владельцев.

Возбуждены и расследуются свыше 950 уголовных дел по статьям 205, 159, 272 и 274 Уголовного кодекса России (террористический акт, мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение правил передачи компьютерной информации).

Ранее сообщалось, что аферисты усовершенствовали схему работы. Они стремятся создать у жертвы ложное чувство безопасности и убеждают, что «никаких кодов из СМС называть не нужно».