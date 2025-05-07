Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.05.2025 в 13:00

Ущерб от дистанционных мошенничеств в России достиг 170 млрд рублей

В прошлом году была прекращена деятельность незаконного виртуального узла связи

1

В 2024 году в России было зарегистрировано больше 640 тыс. дистанционных мошенничеств, совокупный ущерб превысил 170 млрд руб. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники правоохранительных органов прекратили работу незаконного виртуального узла связи, изъяли больше 1,2 тыс. сим-боксов, 1 тыс. модемов и телефонных аппаратов и 1,2 млн сим-карт. Были задержаны 208 их владельцев.

Возбуждены и расследуются свыше 950 уголовных дел по статьям 205, 159, 272 и 274 Уголовного кодекса России (террористический акт, мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение правил передачи компьютерной информации).

Ранее сообщалось, что аферисты усовершенствовали схему работы. Они стремятся создать у жертвы ложное чувство безопасности и убеждают, что «никаких кодов из СМС называть не нужно».

ФСБ Мошенники
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.