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18+
23.08.2022 в 17:37

Усейн Болт регистрирует свою фирменную позу победителя как товарный знак

Спортсмен планирует использовать логотип для размещения на одежде, обуви, головных уборах и ювелирных изделиях

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Восьмикратный олимпийский чемпион и обладатель титула самого быстрого человека в мире ямайский легкоатлет Усейн Болт подал в Управление по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию логотипа со своей фирменной победной позой, следует из документации, опубликованной на сайте ведомства.

Согласно информации в заявке, спортсмен среди прочего намерен использовать товарный знак для изображения на одежде, обуви, головных уборах, ювелирных изделиях, аксессуарах, при проведении спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, в ресторанах, спортивных барах.

Фото: Управление по патентам и товарным знакам США Усейн Болт

В описании логотипа говорится, что это «силуэт мужчины в характерной позе, с одной рукой согнутой и указывающей на голову, а второй поднятой и указывающей вверх». Такую позу спортсмен принимал, когда одерживал победу в соревнованиях, получал медали или устанавливал мировой рекорд.

12 лет назад Болт уже подавал аналогичную заявку, однако так и не воспользовался логотипом, в связи с чем разрешение на его использование было отозвано.

Поза Болта стала широко известна в 2008 году, когда на Олимпийских играх в Пекине спортсмен был признан самым быстрым человеком в мире. Его фирменный жест получил название «К миру». Болт ушёл из спорта в 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, на котором он занял третье место на дистанции 100 метров.

Усэйн Болт товарный знак
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