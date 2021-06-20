Упаковка корма для животных: что и как потребитель выбирает для своих питомцев

Производство корма для домашних животных — быстрорастущая отрасль. В последние годы роль питомцев в жизни людей значительно трансформировалась в лучшую сторону. Кроме того, можно отметить рост спроса на премиальные продукты с натуральными ингредиентами. Николай Артамонов, основатель и креативный директор агентства Otlichnosti, выделил несколько трендов, которые сейчас доминируют на рынке упаковки в этой категории.

Большие упаковки

Хозяева питомцев предпочитают покупать корма для своих животных в больших упаковках — это экономично и удобно. На полках будут видны только верх или боковина упаковки, поэтому важно все УТП продукта разместить именно там. Большинство упаковок-пакетов используют матовые покрытия, имитируя натуральное происхождение корма. Не бойтесь использовать металлик в дизайне и выделяться в категории.

Цвет

Цвет в пищевых продуктах тесно связан с ароматом и ингредиентами. Он также иногда используется случайным образом, чтобы различать SKU. Оттенки должны учитывать некоторую «вкусовую привлекательность», в основном, для продуктов питания человека.

Например, дизайн для линейки недорогих консервов для кошек и собак JK Animals от чешского дизайнера Michal Polák представлен в ярких нетрадиционных для питания цветах. Хорошо выделяется на полках и сигнализирует о небольшой цене.

Информация

Упаковка должна содержать сведения о массе продукта, его составе и ингредиентах, процессе производства, отсутствии GMO, синтетических витаминов и консервантов. На ней принято указывать дозировку в зависимости от веса животного, особые комментарии и предупреждения, касающиеся диеты питомца, совместимость с другими продуктами, а также дата производства и срок годности.

Есть яркий кейс от британского агентства B&B Studio для Aardvark — это бренд питания для домашних питомцев, основанный на белке насекомых. Дизайнеры решили не изображать их, а выбрали минималистичную, чистую эстетику. Все надписи буквально «кричат» об экологической составляющей.

Графика и иллюстрации

Изображения веселых и довольных питомцев на упаковке вселяют чувство доверия их хозяев к бренду. Однако более взыскательные пользователи, предпочитающие премиум-бренды, ждут, что дизайн упаковки будет соответствовать интерьеру их квартиры.

Например, канадское агентство Subplot Design Inc. использовало иллюстрации для упаковки органического корма для домашних животных, не содержащего ГМО, производители которого декларируют путь продута «от фермы до миски». Дизайнеры отказались от традиционного размещения реалистичных изображений кошек и собак и сконцентрировались на натуральности продукта и цепочки производства.

Иллюстративные значки рассказывают о конкретных ингредиентах и ​​характеристиках: треска, выращенная на ягоде, курица, выращенная на свободном выгуле, органический и экологически чистый горох, треска и криль, сертифицированные Морским попечительским советом.

А Bulldog Drammond, наоборот, сделало ставку на фотоизображения и эмоциональную связь, которая так близка и дорога заводчикам домашних животных мелких пород. В дизайне линейки полезного для здоровья корма Small Breed от WholeHearted они сделали все возможное, чтобы передать эту сильную любовь, и добавили дополнительные элементы иллюстраций по всему набору, чтобы передать чувство веселья и радости.

Еще дальше пошли корм для рыб от Neptune Fish Food и агентство Midday. Они буквально создали визуальный аквариум на полке. Заводчики рыб хотят, чтобы их питомцы выглядели здоровыми и сияющими, и рыба, представленная на упаковке, воплощает это.

Небольшой трезубец появляется в середине названия бренда, добавляя индивидуальности. Светло-голубой цвет свежий, в то время как в нескольких местах появляются маленькие белые пузырьки, чтобы придать упаковке еще больше жизни. Шрифт без засечек придает ему современный вид, идеально подходящий для людей, которые хотят дать своему питомцу что-то питательное и ориентированное на здоровье.

Совсем иной подход у Snookums — корма для наглых и бандитских кошек, сытых по горло человеческим «мимими». Цель заключалась в том, чтобы отличить бренд от конкурентов, используя уникальное «несахарное» изображение кошек, направляя разочарование кошек во всем мире, а также вину и недостатки их хозяев-людей.

Окошки на упаковке

Прозрачное окошко всегда помогает потребителю визуально оценить свежесть продукта внутри упаковки. Располагайте их в стратегически правильных местах на упаковке: слишком высоко — и потребитель увидит воздух вместо продукта; слишком низко — и откроется непривлекательный вид на скопление продукта на дне упаковки.

Упаковка локальной пекарни печений для собак от Arithmetic из Ванкувера позволяет потребителю делать подарок из своих путешествий своему питомцу или друзьям с домашними животными. Идеальное решение, которое передает ощущение домашней выпечки и подарка.

Окно демонстрирует изготовленное вручную и полезное для здоровья качество печенья, а черно-белая картонная коробка изображает винтажную историю бренда, а это наследие острова Гранвиль.

Заключение

Дизайн упаковки кормов для животных всегда рассчитан на хозяина. Здесь все зависит от мотивации и предпочтений владельца животного: заботится ли он о качестве продукта (тогда он будет обращать внимание на подробную информацию на упаковке, оценивать качество продукта в прозрачном окошке), покупает ли он знакомый корм надолго (большая упаковка) или просто любит нестандартные визуальные решения.

Все «вольности» в дизайне диктует сегмент корма: в экономе и премиуме часто встречаются слова «вкусный», «аппетитный», «ароматный»; упаковки яркие, на них изображены фото довольных, веселых животных. В «ультрапремиуме» содержится информация о возрасте или состоянии животных, а в качестве иллюстраций выбраны изображения породистых животных.