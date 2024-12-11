Иван Ильин стал новым коммерческим директором Unisender

CEO и кофаундер CRM-group Иван Ильин назначен коммерческим директором email-сервиса Unisender. Он будет отвечать за стратегию компании — в первую очередь, в области инноваций, в особенности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Unisender.

В 2014 году Иван основал холдинг CRM-group, предоставляющий маркетинговые и IT-услуги. Под его руководством компания прошла путь от стартапа до бизнеса с оборотом 150 млн руб. и крупными клиентами, среди которых Burger King, «Т-Банк» и L'Oreal. Ранее эксперт работал с такими заказчиками, как «Яндекс Маркет», маркетинговое агентство iAge и маркетплейс финансовых продуктов «Банки.ру».

На посту коммерческого директора Иван сосредоточится на стратегическом развитии Unisender. Акцент будет сделан на создании и внедрении ИИ-продуктов, которые помогут бизнесу улучшить персонализацию и автоматизацию email-маркетинга.