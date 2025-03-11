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18+
11.03.2025 в 18:50

Unilever намерен продать проблемные бренды

Это позволит компании ускорить оптимизацию бизнеса

Поставщик товаров повседневного спроса Unilever задумался об ускорении оптимизации бизнеса за счет продажи проблемных брендов. Речь идет об активах в сегменте продовольствия. Об этом сообщил главный исполнительный директор Unilever Фернандо Фернандес, его слова цитирует «Интерфакс».

По заявлению топ-менеджера, у европейского подразделения продуктов питания Unilever есть бренды, которые стоят порядка €1 млрд и не вписываются в портфель компании. А на более мелких рынках у Unilever есть бренды на €500 млн, которые нельзя масштабировать. Фернандес намерен разобраться в этом вопросе.

В прошлом году выручка подразделения продуктов питания Unilever составила €13,4 млрд, 60% которой обеспечили бренды Knorr и Hellmann's.

Годом ранее сообщалось, что Unilever выделит подразделение по производству мороженого в отдельную компанию. В корпорации заявляли, что это лучшим образом скажется на будущем росте бизнеса и на Unilever в целом.

Unilever Бренды
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