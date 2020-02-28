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28.02.2020 в 13:55

Умные колонки Mail.ru Group появились на «Авито» до старта продаж

Компания подарила устройства сотрудникам на 23 февраля

Объявление о продаже умных колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся» появились на сайте частных объявлений «Авито», выяснили «Ведомости».

В официальной продаже таких устройств еще нет. На сайте колонки продают по цене от шести до девяти тысяч рублей, в стоимость входят три месяца подписки на музыку «ВКонтакте». Продавцы, с которыми связалось издание, рассказали, что получили колонки в подарок от сотрудников Mail.ru, а сами в компании не работают.

В Mail.ru Group сообщили, что в конце января раздали сотрудникам пять тысяч умных колонок. В компании не видят ничего страшного в том, что некоторые сотрудники решили их продать, поскольку это их собственность.

Представители Mail.ru Group:

Устройства, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании, в них, к примеру, не работают звонки через «ВКонтакте». Но прошивка обновится после официального старта продаж.

Напомним, предзаказы на умные колонки компания начала принимать в конце января. В рознице «Капсулы» будут стоить 6990 рублей. Точные сроки старта продаж пока неизвестны.

Mail.ru
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