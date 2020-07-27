Умер японский дизайнер Кансай Ямамото – автор костюмов Дэвида Боуи и партнер Louis Vuitton

Японский дизайнер Кансай Ямамото 21 июля умер в возрасте 76 лет. Об этом сегодня сообщила его дочь, актриса Мираи Ямамото, в своем аккаунте в Instagram. По данным японской телерадиокомпании NHK, дизайнер умер от лейкоза.

Ямамото известен своими костюмами, которые создавал для музыканта Дэвида Боуи, в том числе для тура Ziggy Stardust в начале семидесятых годов. Источником вдохновения дизайнера было японское искусство, в частности, театр кабуки.

Дизайнер работал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером. Показы коллекций Ямамото проводились в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. В начале девяностых он переключился на продюсерскую деятельность, занимался организацией крупных развлекательных мероприятий.

В 2018 году Ямамото сотрудничал с Louis Vuitton. Он также разработал дизайн поезда Skyliner, который следует из аэропорта «Нарита» в Токио и обратно, в 2010 году.