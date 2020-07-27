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27.07.2020 в 14:10

Умер японский дизайнер Кансай Ямамото – автор костюмов Дэвида Боуи и партнер Louis Vuitton

Он вдохновлялся японским искусством, в частности, театром кабуки

Японский дизайнер Кансай Ямамото 21 июля умер в возрасте 76 лет. Об этом сегодня сообщила его дочь, актриса Мираи Ямамото, в своем аккаунте в Instagram. По данным японской телерадиокомпании NHK, дизайнер умер от лейкоза.

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. 父、山本寛齋は去る７月２１日、 私を含め家族が看取る中、安らかに７６歳にてこの世を旅立ちました。 私にとって、父はエネルギッシュで明るいことはもとより、穏やかで、寛大で、人懐っこく、コミュニケーションを大切にし、無償の愛を与えてくれた存在でした。　 また人生を通して「時に折れることがあろうと、常に前向きに、果敢に挑戦し続けることが明るい未来に繋がる」ということを教えてくれました。 生前中の父・山本寛齋と関わってくださった関係者の皆さま、医療関係者の皆さま、応援してくださった皆さまへ心より感謝を申し上げます。 今後も女優業を継続する傍ら、 2020年、年初より加わりました山本寛齋率いる「KANSAI SUPER STUDIO」にて父・寛齋の「元気」をスタッフと共に継承していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 2020年7月27日 山本未來 ————————————————————— On July 21st, my father, Kansai Yamamoto, passed away at the age of 76. He left this world peacefully, surrounded by loved ones. In my eyes, my father was not only the eclectic and energetic soul that the world knew him as, but someone who was also thoughtful, kind-hearted, and affectionate. He valued communication and showered me with love throughout my entire life. He also taught me to persist throughout failures and to never let go of a positive, forward-looking mindset. He viewed challenges as opportunities for self-development and always believed in the brighter days ahead. I want to thank everyone who has touched my father’s life in some way, shape, or form. Without you, his legacy would not exist. I will continue supporting this legacy of my father through my work at KANSAI SUPER STUDIO, alongside my acting career. In doing so, I hope to spread Kansai Yamamoto’s spirit of “Genki” to the world. Sincerely, Mirai Yamamoto 7/27/2020

A post shared by Mirai Yamamoto 山本未來 (@miraiyamamoto_official) on

Ямамото известен своими костюмами, которые создавал для музыканта Дэвида Боуи, в том числе для тура Ziggy Stardust в начале семидесятых годов. Источником вдохновения дизайнера было японское искусство, в частности, театр кабуки.

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rest in peace Mr.Kansai In 1974 David Bowie and Kansai Yamamoto. 彼の服を初めて目にしたのはデビッドボウイの 1973年初来日公演『ジギースターダストツアー』大阪厚生年金会館でした。 曲の合間に舞台袖から黒子が二人左右から出てきてこの服が二つに別れて違う衣装にまるで歌舞伎の早変わりみたいな演出で、あっけに取られ口をぽかーんと開けて見たのを昨日の事のように記憶しています。 このツアーがきっかけで寛斎さんにライブの衣装を頼むようになったとか。 #davidbowie #kansai #kansaiyamamoto #glamrock #britrock #ziggystardust #vintagerock #デビッドボウイ #山本寛斎

A post shared by hide1956 (@hide1956) on

Дизайнер работал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером. Показы коллекций Ямамото проводились в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. В начале девяностых он переключился на продюсерскую деятельность, занимался организацией крупных развлекательных мероприятий.

В 2018 году Ямамото сотрудничал с Louis Vuitton. Он также разработал дизайн поезда Skyliner, который следует из аэропорта «Нарита» в Токио и обратно, в 2010 году.

Louis Vuitton Дэвид Боуи Кансай Ямамото
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