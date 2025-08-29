Умер сценарист ролика Apple «1984» Стив Хейден

Знаменитый рекламный копирайтер Стив Хейден, написавший сценарий к видеоролику Apple «1984», скончался в возрасте 78 лет. Об этом пишет AdAge.

Хейден родился в Сент-Луисе 21 мая 1947 года, в младенчестве переехал со своей семьей в Сан-Хосе. Его отец был врачом, а мать — оперной певицей. Стив учился в Университете Южной Калифорнии, начал рекламную карьеру в качестве копирайтера в General Motors в Детройте. Позже вернулся в Калифорнию и попробовал свои силы в качестве сценариста на телевидении, работая над ситкомом «С возвращением, Коттер» в середине 1970-х годов.

В конце 1970-х годов рекламщик начал работать в агентстве Chiat-Day, которое сотрудничало с Apple. Хейден задумал «1984» вместе с арт-директором агентства Ли Клоу. Реклама «1984» транслировалась всего один раз в США, но стала культурной вехой, возвестив, как о веке персональных компьютеров, так и о новой эре в сторителлинге брендов.

«Стив Джобс сказал: „Я хочу, чтобы мир остановился. Мне все равно, что вам придется делать. Я хочу, чтобы все в мире знали, что только что произошло нечто невероятно важное“», — вспоминал Хейден.

После ухода Джобса из Apple в середине 1980-х годов и Хейден, и его клиентская служба Apple перешли в BBDO. Будучи председателем совета директоров и гендиректором подразделения на Западном побережье, Хейден помог BBDO получить множество наград за креативность в Apple, а также премию Grand Effie за эффективность бизнеса в 1993 году за запуск Apple PowerBook.

В 1994 году Хейден перешел в Ogilvy, где работал почти 20 лет. Он курировал кампании для таких брендов, как IBM, Motorola, American Express, Cisco, SAP и Lenovo.