Estée Lauder приобрела Tom Ford за $2,8 млрд

Американский производитель косметики Estée Lauder объявил о заключении соглашения по приобретению модного дома Tom Ford. Сумма сделки составит за $2,8 млрд, сообщается на сайте компании.

Покупка люксового бренда стала самой крупной в истории косметической компании. По условиям сделки, основатель бренда Том Форд продолжит работать в качестве креативного представителя до конца 2023 года, а гендиректор Доменико Де Соле останется консультантом на тот же срок.

Напомним, Tom Ford выставили на продажу ещё в начале июля. На его приобретение претендовал ряд покупателей, однако в августе появилась информация о переговорах с Estée Lauder.

Компании сотрудничают с 2005 года, именно поэтому Estée Lauder особенно заинтересована в бизнесе Tom Ford, так как потенциально может искать возможность лицензировать линии одежды.

В Estée Lauder входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.