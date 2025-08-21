Sostav.ru

21.08.2025 в 15:40

Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды

Основа ролика — идея показать, как командная работа в «Т-Банке» помогает достигать новых высот и делать невозможное возможным

9

Новый имиджевый ролик «Т-Банка» стал визуальной метафорой главной ценности компании — командной поддержки, постоянному движению, любопытству и открытости новому. Команда проекта рассказала Sostav об этапах производства видеокреатива.

Задача

Показать, что в Т-Команде не боятся сложных вызовов — наоборот, они заряжают энергией. Наши задачи масштабны и касаются десятков миллионов клиентов по всей стране. В одиночку не построить вселенную ассистентов, не помочь клиенту на линии, не наладить надежную инфраструктуру. Команда действует как единый механизм. Здесь коллеги становятся партнерами, которые идут до конца и делают невозможное возможным.

Решение

Идея состояла в том, чтобы показать бесшовный переход между историями, объединенными главной темой — поддержкой команды «Т-Банка» при любых, даже самых непростых вопросах. Ролик показывает, что работа команды не ограничена офисом: даже в непринужденной обстановке сотрудники обсуждают проекты, помогают друг другу и находят решения в любых местах, а в одном из эпизодов появляется символ компании — капибара, которая превратилась в яркий культурный феномен и стала не только маскотом соревнования T-CTF, но и символом всех ключевых ИТ-мероприятий.

В идею легла новая бренд-стратегия, разработанная на основе десятков внешних и внутренних исследований. Они показали ключевую ценность сотрудников «Т-Банка» — командность профессионалов, готовых к росту и новым вызовам.

Непрерывное движение камеры, которая скользит из сцены в сцену, создает ощущение единого рабочего дня внутри большого коллектива. Углы съемки, матч-каты и траектории, снятые с помощью роборуки и дронов, позволяют поддерживать динамику на протяжении всего ролика.

От первого брифа до реализации кампании на экранах прошло полгода. Было предложено несколько идей, но именно эта концепция получила наибольший отклик.

Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды

Медиа

Кампания стартовала 1 августа на ТВ и Smart TV, получила широкий охват в приложении «Т-Банка». Были использованы форматы OLV, баннерной рекламы на площадках «Яндекса», HeadHunter, Avito и других диджитал-каналах.

Наталья Румянцева, креативный директор РоРе:

Работая над этой кампанией, мы на практике применяли любимую фразу из ролика: если ты скажешь «а давайте еще подумаем», тебе ответят «а давайте». Здорово, когда и ты, и клиент готовы думать еще и еще, чтобы добиться наилучшего воплощения идеи.

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банка»:

Этот ролик — не просто история, а наглядное отражение нашей Т-ДНК. В «Т-Банке» «хорошо» — лишь отправная точка. Мы не боимся пересматривать решения, пробовать снова и идти к лучшему результату. За каждым кадром — ценность, которая нам близка: рост, развитие, стремление к совершенству. Мы хотели передать ощущение внутреннего драйва, которое объединяет всех нас и движет нами.

Евгения Хейнман, руководитель управления по развитию бренда работодателя «Т-Банка»:

В основе корпоративной культуры «Т-Банка» — ценности и принципы: мы берем ответственность за результат, думаем критически, действуем смело и объединяемся ради общих целей. У нас нет подхода «начальник всегда прав» — мы строим открытый диалог на равных, спорим, обсуждаем. Решают аргументы, а не должности. Эти атрибуты культуры мы постарались отразить в новой медийной компании.

Состав творческой группы

«Т-Банк» (клиент)

Медиадиректор: Михаил Горбунцов
Руководитель группы бренд-менеджеров: Ольга Бибикова
Бренд-менеджер: Анастасия Рожкова
Руководитель видеостудии: Анастасия Марьина
Старший продюсер видеостудии: Алиса Шутова
Команда бренда работодателя и культуры: Александра Мартьянова, Дарья Фурсова, Полина Морозова, Анжела Орехова
Руководитель маркетинга найма в операционные подразделения: Марина Рангаева

ГК «Родная Речь» (агентство)

Креативный директор: Наталья Румянцева
Арт-директор: Мария Юлиус
Руководитель группы по работе с клиентами: Татьяна Платонова
Старший аккаунт-менеджер: Мария Ревтова
Старший стратег: Анна Данилова

AmberStudio (продакшн)

«Т-Банк»
