Умеем создавать с нуля: кампания «Т-Банка» про корпоративную культуру и силу команды

Новый имиджевый ролик «Т-Банка» стал визуальной метафорой главной ценности компании — командной поддержки, постоянному движению, любопытству и открытости новому. Команда проекта рассказала Sostav об этапах производства видеокреатива.

Задача

Показать, что в Т-Команде не боятся сложных вызовов — наоборот, они заряжают энергией. Наши задачи масштабны и касаются десятков миллионов клиентов по всей стране. В одиночку не построить вселенную ассистентов, не помочь клиенту на линии, не наладить надежную инфраструктуру. Команда действует как единый механизм. Здесь коллеги становятся партнерами, которые идут до конца и делают невозможное возможным.

Решение

Идея состояла в том, чтобы показать бесшовный переход между историями, объединенными главной темой — поддержкой команды «Т-Банка» при любых, даже самых непростых вопросах. Ролик показывает, что работа команды не ограничена офисом: даже в непринужденной обстановке сотрудники обсуждают проекты, помогают друг другу и находят решения в любых местах, а в одном из эпизодов появляется символ компании — капибара, которая превратилась в яркий культурный феномен и стала не только маскотом соревнования T-CTF, но и символом всех ключевых ИТ-мероприятий.

В идею легла новая бренд-стратегия, разработанная на основе десятков внешних и внутренних исследований. Они показали ключевую ценность сотрудников «Т-Банка» — командность профессионалов, готовых к росту и новым вызовам.

Непрерывное движение камеры, которая скользит из сцены в сцену, создает ощущение единого рабочего дня внутри большого коллектива. Углы съемки, матч-каты и траектории, снятые с помощью роборуки и дронов, позволяют поддерживать динамику на протяжении всего ролика.

От первого брифа до реализации кампании на экранах прошло полгода. Было предложено несколько идей, но именно эта концепция получила наибольший отклик.

Медиа

Кампания стартовала 1 августа на ТВ и Smart TV, получила широкий охват в приложении «Т-Банка». Были использованы форматы OLV, баннерной рекламы на площадках «Яндекса», HeadHunter, Avito и других диджитал-каналах.

Наталья Румянцева, креативный директор РоРе: Работая над этой кампанией, мы на практике применяли любимую фразу из ролика: если ты скажешь «а давайте еще подумаем», тебе ответят «а давайте». Здорово, когда и ты, и клиент готовы думать еще и еще, чтобы добиться наилучшего воплощения идеи.

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банка»: Этот ролик — не просто история, а наглядное отражение нашей Т-ДНК. В «Т-Банке» «хорошо» — лишь отправная точка. Мы не боимся пересматривать решения, пробовать снова и идти к лучшему результату. За каждым кадром — ценность, которая нам близка: рост, развитие, стремление к совершенству. Мы хотели передать ощущение внутреннего драйва, которое объединяет всех нас и движет нами.

Евгения Хейнман, руководитель управления по развитию бренда работодателя «Т-Банка»: В основе корпоративной культуры «Т-Банка» — ценности и принципы: мы берем ответственность за результат, думаем критически, действуем смело и объединяемся ради общих целей. У нас нет подхода «начальник всегда прав» — мы строим открытый диалог на равных, спорим, обсуждаем. Решают аргументы, а не должности. Эти атрибуты культуры мы постарались отразить в новой медийной компании.

