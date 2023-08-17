«Улыбка радуги» вложит 300 млн рублей в открытие новых магазинов

Сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» до конца года намерена вложить порядка 300 млн руб. в открытие новых магазинов на территории 13 регионов России, пишет «Интерфакс».

Новые торговые точки откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской, Архангельской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Татарстане, Башкирии, Чувашии.

Площадь каждой торговой точки составляет 120−150 кв. метров. Ассортимент магазинов насчитывает около 10 тыс. товаров.

Гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин сказал агентству, что расширение позволит к началу следующего года обеспечить возможность покупок для более чем 200 тыс. новых покупателей по всей России. Также компания видит возможности для создания собственных торговых марок.

Недавно новым владельцем сети «Улыбка радуги» стала бывший топ-менеджер структур основателя «Северстали» Алексея Мордашова Наталья Копылкова. Ранее компания принадлежала совладельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейер.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», полная тезка Натальи Копылковой — владелица компании «Прима-Инвест». Её генеральным директором ранее был основатель «Севергрупп» и «Северстали» Алексей Мордашов. Копылкова также состояла в совете директоров ряда уже ликвидированных компаний, зарегистрированных по одному адресу с «Севергрупп».