Дмитрий Ульяшенко возглавил Havas Media

Дмитрий Ульяшенко занял пост генерального директора Havas Media (Россия) (группа АДВ ). Он будет работать под руководством главы медийных дивизионов группы Андрея Чуваева. В задачи Ульяшенко войдут развитие ключевых бизнес-направлений Havas Media, усиление агентского продукта и повышение уровня клиентского сервиса агентства, рассказали Sostav в АДВ.

В свою очередь, Чуваев полностью сфокусируется на управлении всеми медийными активами группы: IPG Mediabrands (Initiative, UM, Hadi) и Havas Village (Havas Media, Arena). В партнёрстве с дивизионами «АДВ Бенчмарк» и ADV Tech он разрабатывает для всех клиентов группы медийные и технологические решения, а также занимается усилением клиентского портфеля АДВ.

Ульяшенко ушёл из New Media Intelligence Group (NMi Group, входит в группу компаний «Михайлов и партнёры»), где занимал должность заместителя генерального директора. Он работал в компании с 2019 года, а до этого — в Publicis Media в качестве директора по развитию бизнеса.

Андрей Чуваев, глава медиадивизионов АДВ: За последние годы Дмитрий Ульяшенко сделал большой вклад в развитие рекламной индустрии, и мы верим, что его опыт и компетенции помогут усилить позиции Havas Media на рынке. Желаю Дмитрию удачи в его амбициозных планах. И добро пожаловать в команду Havas, объединённую яркой и лидерской стратегией Better Together!

В августе АДВ разделила медийные и немедийные активы и назначила Андрея Чуваева руководителем медиадивизионов. Немедийные активы группы (Havas Creative Group Russia, PRP, ADV Experience, PRECISION Health, а также ряд других компаний, которые находятся в стадии приобретения) перешли под руководство Натальи Осиповой.