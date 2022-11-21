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21.11.2022 в 06:10

Дмитрий Ульяшенко ушёл из NMi Group

Ранее в компании прошли кадровые изменения в топ-менеджменте

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Дмитрий Ульяшенко

Заместитель генерального директора New Media Intelligence Group ( NMi Group , входит в группу компаний «Михайлов и партнёры») Дмитрий Ульяшенко ушёл из компании. Об этом он написал в Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Причину ухода он не назвал. Ульяшенко работал в NMi Group с 2019 года. Туда он перешёл из Publicis Media, где работал директором по развитию бизнеса.

Ранее в NMi Group произошло несколько кадровых перестановок. В октябре генеральным директором компании назначили Веронику Северную, а в ноябре пост главного управляющего директора занял Андрей Егоров.

NMi Group
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