Дмитрий Ульяшенко ушёл из NMi Group

Заместитель генерального директора New Media Intelligence Group ( NMi Group , входит в группу компаний «Михайлов и партнёры») Дмитрий Ульяшенко ушёл из компании. Об этом он написал в Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Причину ухода он не назвал. Ульяшенко работал в NMi Group с 2019 года. Туда он перешёл из Publicis Media, где работал директором по развитию бизнеса.

Ранее в NMi Group произошло несколько кадровых перестановок. В октябре генеральным директором компании назначили Веронику Северную, а в ноябре пост главного управляющего директора занял Андрей Егоров.