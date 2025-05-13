Улучшили SEO сайта доставки еды и в 7 раз увеличили количество запросов в топ-1 за полгода

Сервису доставки готовой еды «ПриЕм» потребовалась SEO-оптимизация сайта. Команда wewannamarketing поделилась с Sostav процессом оптимизации и результатами, которые удалось достичь в совместной работе.
Немного о нас
Мы wewannamarketing — разрабатываем маркетинговые стратегии для бизнесов и диджитал-продуктов. Работаем с фудтехом, недвижкой и IT-стартапами.
Про клиента и задачу
«ПриЕм» — сервис, который доставляет готовую домашнюю еду по подписке в 20 российских городах.
«ПриЕм» пришли к нам с запросом на SEO-оптимизацию сайта. Нужно было вырастить органический трафик и как результат — увеличить количество заказов. Для компании было важно достичь ощутимых результатов и выстроить прозрачные процессы, так как предыдущий опыт с SEO этого не давал.
Станислав Якубовский, руководитель проектов в команде wewannamarketing:
Когда мы начали работу с «ПриЕм», у нас была четкая цель — не просто «поднять трафик», а встроить SEO в бизнес-модель клиента как полноценный канал привлечения. Мы начали с глубокой аналитики: изучили спрос, конкурентов, внутренние ограничения по продукту. Далее выстроили стратегию прироста по семантике, приоритизации страниц и техническим задачам. Отдельно отмечу, насколько эффективно шло взаимодействие с командой клиента — мы быстро согласовывали изменения, совместно тестировали гипотезы, делились инсайтами. Благодаря этой синергии мы достигли стабильного роста по видимости и SEO-трафику в ключевых регионах. Особенно радует, что теперь клиент рассматривает SEO как часть общей маркетинговой системы, а не как отдельный канал.
Как мы работаем с SEO
SEO-задачи мы всегда разбиваем на 5 основных шагов:
- Аналитика проекта и технический аудит. Оцениваем техническое состояние сайта, определяем точки роста и выстраиваем коммуникацию с отделом разработки.
- Подбор семантического ядра. Подбираем ключевые запросы, чтобы исчерпывающе закрыть все потребности бизнеса.
- Оптимизация контента. Пишем новые тексты или оптимизируем старые с учетом ключевых фраз и поисковых запросов.
- Работа с внешними ссылками. Отбираем подходящие по тематике и современным критериям качества ресурсы и публикуем там материалы со ссылками на сайт клиента.
- Оценка результатов. Анализируем, как изменились ключевые цифры, и планируем, как прокачивать SEO дальше.
Александр Белохлебов, Head of Digital в команде «ПриЕм»:
Работая с командой Wewannamarketing, мы впервые почувствовали, что SEO — это не «черный ящик», а понятная и прозрачная система с четкой логикой и прогнозируемыми результатами. За короткое время нам удалось совместно выстроить устойчивый рост по ключевым показателям — трафик, позиции, видимость. Особенно важно, что ребята из агентства не просто ставили задачи, а глубоко вникали в наш бизнес, продукт и специфику аудитории. Это дало синергию: мы говорили на одном языке, оперативно принимали решения и быстро двигались к цели. Такой формат партнёрства хочется масштабировать и на другие направления.
Как мы улучшили SEO-оптимизацию сайта «ПриЕм»
Оценили техническое состояние сайта
Эффективность SEO зависит не только от нашей работы. А еще от качества сайта в целом. Если страницы кишат техническими проблемами, высоких показателей можно не ждать — даже самый опытный SEO-шник тут бессилен.
У сайта «ПриЕм» таких проблем было несколько:
- Индексировались малоценные для пользователей страницы и дубли сайта на поддоменах.
- У сайта не было полноценной оптимизации под мобильные устройства.
- Сервер отвечал долго (дольше 2 секунд).
- Не было кэширования страниц.
- Не подключен SSR (Server Side Rendering) — из-за этого поисковики не могли полноценно видеть контент на страницах.
- На сайте не было блога, поэтому «ПриЕм» терял часть трафика — из информационных запросов.
Мы подсветили главные точки роста и сформировали для разработчиков клиента подробное ТЗ. Технические ошибки промаркировали с учетом приоритетности — в зависимости от того, как они влияют на трафик. Каждую рекомендацию подкрепили примерными цифрами, чтобы было понятно, какой рост трафика можно ожидать после изменений.
Собрали семантическое ядро
У старого семантического ядра было две проблемы: много запросов-«пустышек» и много неучтенных запросов. Погрузились, пересобрали и отразили то, что пользователи действительно ищут.
Коммерческие запросы — которые прямо ведут к покупке, например, «москва доставка еды», были собраны не все. Видно, что над семантикой давно не работали. Помимо них, мы добавили еще и информационные, например, «интуитивное питание». Они принесут дополнительный трафик.
Если семантическое ядро действительно качественное и полное, то глобально обновлять его в данной нише можно примерно раз в год. Обычно этого хватает, чтобы поддерживать актуальность семантики и чистить «мертвые» запросы. Можно, например, менять ключевики, привязанные к конкретному году.
Подготовили контент
Написали новые тексты для продуктовых страниц с учетом ключей.
А перед этим:
- Сформировали группы запросов по тематике.
- Проанализировали, какие конкурентные сайты выходят по каждой группе: в нашем случае это были «ВкусВилл», Letbefit, JustFood, mFood и Level Kitchen.
- Выяснили, какие блоки и разделы позволяют сайтам конкурентов держаться в топе.
Затем написали ТЗ для авторов с учетом анализа: указали минимальное количество вхождений по ключам, рекомендованный объем текста, заголовки и мета-теги.
В конце — внесли правки в готовый текст и отдали клиенту на публикацию.
Плюс спроектировали, задизайнили и разработали блог с экспертными статьями, чтобы информационные запросы тоже приносили коммерческий трафик. Для статей создали новые категории.
Проставили внешние ссылки
У поисковых систем есть фактор ранжирования по качеству внешних ссылок. Это что-то вроде сарафанного радио: чем больше авторитетных ресурсов о вас пишут, тем выше вы поднимаетесь в поисковиках.
Для «ПриЕм» мы собрали сайты с близкой тематикой и отсеяли заспамленные и с низкой цитируемостью. В основном все подходящие ресурсы связаны с питанием и кулинарией. Но были и другие категории. Например, на новостных сайтах можно сделать обзор на «ПриЕм» в конкретном регионе.
Что по результатам
Мы занимаемся SEO-оптимизацией сайта «ПриЕма» с мая и стабильно видим хороший рост трафика и количества запросов в топе выдачи. За исключением сезонного спада в начале января — но клиент о нем знал и был готов.
А цифры получили такие:
- За полгода увеличили трафик на сайт на 25% по сравнению с цифрами на начало проекта.
- На 640% увеличили количество запросов в топ-1.
- На 112% в топ-3.
- На 100% в топ-5.
- На 43% — топ-10.
Станислав Якубовский, руководитель проектов в команде wewannamarketing:
Команде «ПриЕм» — респект. С ребятами было очень легко общаться — настолько, что мы даже мемы и аниме на созвонах иногда обсуждали. Плюс они хорошо разбираются в техчасти, принципах работы SEO и своем продукте. Это упростило нам работу: не приходилось объяснять на пальцах каждый термин и защищать решения. «ПриЕм» понимали, что под лежачий сайт трафик не потечет: если техничка не в порядке, то высоких результатов по SEO быть не может. А потому — ответственно относились к нашим рекомендациям и старались их оперативно реализовывать.