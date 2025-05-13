Улучшили SEO сайта доставки еды и в 7 раз увеличили количество запросов в топ-1 за полгода

Сервису доставки готовой еды «ПриЕм» потребовалась SEO-оптимизация сайта. Команда wewannamarketing поделилась с Sostav процессом оптимизации и результатами, которые удалось достичь в совместной работе.

Немного о нас

Мы wewannamarketing — разрабатываем маркетинговые стратегии для бизнесов и диджитал-продуктов. Работаем с фудтехом, недвижкой и IT-стартапами.

Про клиента и задачу

«ПриЕм» — сервис, который доставляет готовую домашнюю еду по подписке в 20 российских городах.

«ПриЕм» пришли к нам с запросом на SEO-оптимизацию сайта. Нужно было вырастить органический трафик и как результат — увеличить количество заказов. Для компании было важно достичь ощутимых результатов и выстроить прозрачные процессы, так как предыдущий опыт с SEO этого не давал.

Станислав Якубовский, руководитель проектов в команде wewannamarketing: Когда мы начали работу с «ПриЕм», у нас была четкая цель — не просто «поднять трафик», а встроить SEO в бизнес-модель клиента как полноценный канал привлечения. Мы начали с глубокой аналитики: изучили спрос, конкурентов, внутренние ограничения по продукту. Далее выстроили стратегию прироста по семантике, приоритизации страниц и техническим задачам. Отдельно отмечу, насколько эффективно шло взаимодействие с командой клиента — мы быстро согласовывали изменения, совместно тестировали гипотезы, делились инсайтами. Благодаря этой синергии мы достигли стабильного роста по видимости и SEO-трафику в ключевых регионах. Особенно радует, что теперь клиент рассматривает SEO как часть общей маркетинговой системы, а не как отдельный канал.

Как мы работаем с SEO

SEO-задачи мы всегда разбиваем на 5 основных шагов:

Аналитика проекта и технический аудит. Оцениваем техническое состояние сайта, определяем точки роста и выстраиваем коммуникацию с отделом разработки.

Подбор семантического ядра. Подбираем ключевые запросы, чтобы исчерпывающе закрыть все потребности бизнеса.

Оптимизация контента. Пишем новые тексты или оптимизируем старые с учетом ключевых фраз и поисковых запросов.

Работа с внешними ссылками. Отбираем подходящие по тематике и современным критериям качества ресурсы и публикуем там материалы со ссылками на сайт клиента.

Оценка результатов. Анализируем, как изменились ключевые цифры, и планируем, как прокачивать SEO дальше.

Александр Белохлебов, Head of Digital в команде «ПриЕм»: Работая с командой Wewannamarketing, мы впервые почувствовали, что SEO — это не «черный ящик», а понятная и прозрачная система с четкой логикой и прогнозируемыми результатами. За короткое время нам удалось совместно выстроить устойчивый рост по ключевым показателям — трафик, позиции, видимость. Особенно важно, что ребята из агентства не просто ставили задачи, а глубоко вникали в наш бизнес, продукт и специфику аудитории. Это дало синергию: мы говорили на одном языке, оперативно принимали решения и быстро двигались к цели. Такой формат партнёрства хочется масштабировать и на другие направления.

Как мы улучшили SEO-оптимизацию сайта «ПриЕм»

Оценили техническое состояние сайта

Эффективность SEO зависит не только от нашей работы. А еще от качества сайта в целом. Если страницы кишат техническими проблемами, высоких показателей можно не ждать — даже самый опытный SEO-шник тут бессилен.

У сайта «ПриЕм» таких проблем было несколько:

Индексировались малоценные для пользователей страницы и дубли сайта на поддоменах.

У сайта не было полноценной оптимизации под мобильные устройства.

Сервер отвечал долго (дольше 2 секунд).

Не было кэширования страниц.

Не подключен SSR (Server Side Rendering) — из-за этого поисковики не могли полноценно видеть контент на страницах.

На сайте не было блога, поэтому «ПриЕм» терял часть трафика — из информационных запросов.

Мы подсветили главные точки роста и сформировали для разработчиков клиента подробное ТЗ. Технические ошибки промаркировали с учетом приоритетности — в зависимости от того, как они влияют на трафик. Каждую рекомендацию подкрепили примерными цифрами, чтобы было понятно, какой рост трафика можно ожидать после изменений.

Собрали семантическое ядро

У старого семантического ядра было две проблемы: много запросов-«пустышек» и много неучтенных запросов. Погрузились, пересобрали и отразили то, что пользователи действительно ищут.

Коммерческие запросы — которые прямо ведут к покупке, например, «москва доставка еды», были собраны не все. Видно, что над семантикой давно не работали. Помимо них, мы добавили еще и информационные, например, «интуитивное питание». Они принесут дополнительный трафик.

Если семантическое ядро действительно качественное и полное, то глобально обновлять его в данной нише можно примерно раз в год. Обычно этого хватает, чтобы поддерживать актуальность семантики и чистить «мертвые» запросы. Можно, например, менять ключевики, привязанные к конкретному году.

Подготовили контент

Написали новые тексты для продуктовых страниц с учетом ключей.

А перед этим:

Сформировали группы запросов по тематике.

Проанализировали, какие конкурентные сайты выходят по каждой группе: в нашем случае это были «ВкусВилл», Letbefit, JustFood, mFood и Level Kitchen.

Выяснили, какие блоки и разделы позволяют сайтам конкурентов держаться в топе.

Затем написали ТЗ для авторов с учетом анализа: указали минимальное количество вхождений по ключам, рекомендованный объем текста, заголовки и мета-теги.

В конце — внесли правки в готовый текст и отдали клиенту на публикацию.

Плюс спроектировали, задизайнили и разработали блог с экспертными статьями, чтобы информационные запросы тоже приносили коммерческий трафик. Для статей создали новые категории.

Проставили внешние ссылки

У поисковых систем есть фактор ранжирования по качеству внешних ссылок. Это что-то вроде сарафанного радио: чем больше авторитетных ресурсов о вас пишут, тем выше вы поднимаетесь в поисковиках.

Для «ПриЕм» мы собрали сайты с близкой тематикой и отсеяли заспамленные и с низкой цитируемостью. В основном все подходящие ресурсы связаны с питанием и кулинарией. Но были и другие категории. Например, на новостных сайтах можно сделать обзор на «ПриЕм» в конкретном регионе.

Что по результатам

Мы занимаемся SEO-оптимизацией сайта «ПриЕма» с мая и стабильно видим хороший рост трафика и количества запросов в топе выдачи. За исключением сезонного спада в начале января — но клиент о нем знал и был готов.

А цифры получили такие:

За полгода увеличили трафик на сайт на 25% по сравнению с цифрами на начало проекта.

На 640% увеличили количество запросов в топ-1.

На 112% в топ-3.

На 100% в топ-5.

На 43% — топ-10.