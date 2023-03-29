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29.03.2023 в 12:22

Андрей Филатов покинул пост главы SAP в России

Он перешёл в «Лаб СП», в котором также планирует стать управляющим партнёром

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Фото: Андрей Филатов

Андрей Филатов покинул должность генерального директора IT-компании SAP в России, сообщает РБК. Он перешёл в новый проект «Лаб СП», который был создан в конце прошлого года. Филатов хочет войти в капитал новой компании и стать её управляющим партнёром.

Филатов был руководителем SAP в России с 2019 года. Ранее он занимал пост гендиректора IBM в России.

«Лаб СП» занимается техподдержкой, исправлением сбоев в работе систем SAP у российских клиентов. В планах компании также заняться продвижением в России своих продуктов и решений, дополняющих функциональность систем SAP. Средства в проект инвестирует один из участников IT-рынка, чьё имя Филатов не назвал. В первый год планируется вложить в «Лаб СП» до 500 млн руб.

«Сейчас многие компании не знают, что делать с зарубежными системами — мигрировать пока некуда, риски таких переходов высоки, но они также не понимают, как поддерживать и развивать системы. Именно это мы и будем делать», — отметил Андрей Филатов.

Стартап он запустил после того, как топ-менеджеры головной SAP отказались продавать российский бизнес локальному руководству. Сейчас в «Лаб СП» работает примерно 70 сотрудников из российского подразделения SAP. До конца года их количество может вырасти до 100 человек.

SAP — крупнейший в мире производитель программного обеспечения для бизнеса. В России компания продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM) и др.

До начала специальной военной операции в штате SAP было около 1,3 тыс. сотрудников и 1,5 тыс. клиентов, среди которых «Аэрофлот», ОАО «РЖД», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», «Черкизово» и другие.

В марте 2022 года SAP прекратила сотрудничество с российскими компаниями из санкционных списков США и ЕС. В апреле 2022 года она отказалась работать с партнёрами, на которых не наложены санкции, а также ограничила доступ к облачному сервису.

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