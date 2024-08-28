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28.08.2024 в 11:50

Только треть россиян переживают из-за возможной блокировки YouTube в России

Половина респондентов считает соцсети релевантной заменой американскому видеосервису

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Более трети (35%) опрошенных россиян заявили, что их тревожит возможный уход видеосервиса YouTube из России. Примерно столько же (34%) респондентов ответили, что им все равно, а 31% относятся к перспективе нейтрально. Такие данные приводят в агентстве медиаисследований Mindscapes (результаты есть в распоряжении Sostav).

Больше всего ограничение доступа к YouTube тревожит молодых мужчин — почти половина опрошенных испытывают беспокойство. Мужчины в возрасте 45−55 лет, наоборот, наиболее спокойно относятся к ситуации.

Согласно данным Mindscapes, 49% участников опроса считают социальные сети релевантной заменой YouTube. В случае блокировки YouTube, помимо Rutube и VK, в числе альтернатив видеохостингу респонденты назвали Telegram (44%), «Дзен» (33%), «Одноклассники» (16%), Yappy (4%) и Nuum (3%).

Агентство медиаисследований Mindscapes опросило 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 55 лет на предмет их действий в случае закрытия YouTube в России. Большинство респондентов проживает в городах с населением 250−500 тыс. (20%), Москве (19%) и других городах-миллионниках (33%). Опрашивали людей всех доходов, за исключением самой бедной аудитории, которой не хватает денег даже на еду.

Фото: Mindscapes

Среди 33% опрошенных, готовых сменить площадку, 60% выберут Rutube, 32% — VK, 11% — «Дзен», по 6% — Telegram и «Яндекс»/«ЯВидео», 3% — TikTok, по 1% — «Кинопоиск», Nuum, «Смотрим» и «Одноклассники». 15% пока затрудняются ответить, на какую платформу бы перешли.

Фото: Mindscapes

Только 29% респондентов планируют использовать вспомогательные сервисы для доступа к YouTube. 33% опрошенных уйдут на другие площадки, а 38% — просто не будут посещать видеохостинги. Для активной аудитории YouTube (35% населения РФ) смена площадки — плохой выход, 58% будут стремиться остаться.

Фото: Mindscapes

Екатерина Крайнева, руководитель отдела маркетинговых исследований Mindscapes:

Интересно, что по спонтанному знанию «Дзен» опережает Telegram, а при закрытом вопросе мы получили обратный результат. Посмотрим, как наше исследование будет выглядеть после экстраполяции — в реальности.

Среди 88% опрошенных пользователей YouTube 37% утверждают, что следят на площадке за конкретными блогерами и пойдут за ними на другие платформы. Среди таких инфлюенсеров — Ксения Собчак, Влад А4, Юрий Дудь (признан иноагентом Минюстом РФ), Сергей Минаев. При этом среди блогеров-фаворитов нет ярко выраженного лидера, указывают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что российские провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые помогают преодолеть замедление YouTube. Такие действия принимаются из-за отсутствия официального заявления регуляторов о причинах замедления работы видеосервиса в стране.

YouTube Россия Россияне видеосервис
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