Операторы связи пытаются ускорить YouTube самостоятельно

Российские провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые помогают преодолеть замедление YouTube, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Такие действия принимаются из-за отсутствия официального заявления регуляторов о причинах замедления работы видеосервиса в России.

По словам одного из собеседников на телеком-рынке, внедрение решений, позволяющих обходить блокировку, достигает десятков случаев по всей стране. В частности, журналисты «Ъ» обнаружили два сообщения операторов фиксированного интернета, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей.

По мнению генерального директора оператора «Комфортел» Дмитрия Петрова, за счет использования средств обхода некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном. При этом они рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, поскольку официального запрета YouTube нет.

«Мы не видим в этом правонарушения, официальных ограничений на использование YouTube нет», — соглашается президент ассоциации «Ростелесеть» (входит свыше 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко. Источник «Ъ» в одном из операторов также считает, что в сложившейся ситуации применение инструментов обхода не влечет ответственности для операторов.

Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов города Москвы Екатерина Абашина пояснила, что у операторов связи есть ответственность за отказ от блокировки по единому реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора. «Формально за некачественную фильтрацию трафика через ТСПУ ответственности у операторов нет, так как этим оборудованием управляет Роскомнадзор. Однако манипуляции трафиком со стороны оператора могут нести риски по статьям Административного кодекса об организации работы ТСПУ вплоть до лишения лицензии», — отмечает эксперт.

В середине июля «Ростелеком» сообщил о возможном ухудшении работы YouTube в России. В качестве причины компания называла технические проблемы, которые наблюдаются в работе оборудования, принадлежащего Google и применяющегося для функционирования YouTube. Однако в Google подчеркнули, что непричастны к замедлению. В конце июля в Госдуме анонсировали замедление YouTube на 70%. После этого пользователи площадки по всей России начали массово жаловаться на работу видеосервиса.

В начале августа более 135 региональных операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой разъяснить, что происходит с YouTube.